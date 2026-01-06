Ethiopie: Le Parlement approuve la nomination de Haymanot Zeleke au poste de directeur général de l'Autorité des médias

6 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple a officiellement confirmé la nomination de Haymanot Zeleke au poste de directrice générale de l'Autorité éthiopienne des médias.

Au cours de sa 8e session ordinaire de la 5e année de travail qui s'est tenue aujourd'hui, la Chambre a délibéré sur la nomination de Haymanot à la tête de l'organisme de réglementation.

Après avoir examiné ses mérites professionnels et sa vaste expérience dans le secteur, la Chambre a approuvé cette nomination à l'unanimité. Haymanot apporte à ce poste une riche expertise acquise au fil de sa carrière, ayant gravi les échelons de l'Agence de presse éthiopienne, où elle est passée de journaliste à rédactrice en chef.

Sa brillante carrière comprend également des fonctions importantes au sein de la Société de radiodiffusion éthiopienne (EBC).

Au-delà de son travail dans le journalisme, elle a occupé des postes de direction de haut niveau au sein de l'administration de la ville d'Addis-Abeba, où elle a été responsable du secteur de la communication avec le rang de chef de bureau adjoint.

Son dévouement au service public se reflète également dans son précédent mandat au sein de l'ancien Bureau des affaires de communication du gouvernement, où elle a joué un rôle central dans le paysage communicationnel du pays.

