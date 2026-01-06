Maroc: BCP - Emission d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel de 1 MMDH

La Banque Centrale Populaire (BCP) a procédé à une émission obligataire subordonnée perpétuelle avec mécanisme d'absorption des pertes d'un montant de 1 milliard de dirhams (MMDH).

Cette opération, réalisée en placement privé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 44-12, concerne 10.000 obligations subordonnées de maturité perpétuelle, pour une valeur nominale de 100.000 dirhams (DH), indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Le taux d'intérêt facial est révisable annuellement en référence au taux plein à 52 semaines (taux monétaire) déterminé selon la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 19 décembre 2025, soit 2,31%.

Ce taux sera majoré d'une prime de risque de 200 points de base, équivalant à un taux de 4,31% la première année.

L'émission ne bénéficie d'aucune garantie de remboursement et les titres sont négociables de gré à gré (hors bourse), sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi 44-12 et de la circulaire 03-19 de l'AMMC.

La date de jouissance des obligations correspond au 31 décembre 2025.