Maroc: BCP - Emission d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel de 1 MMDH

6 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

La Banque Centrale Populaire (BCP) a procédé à une émission obligataire subordonnée perpétuelle avec mécanisme d'absorption des pertes d'un montant de 1 milliard de dirhams (MMDH).

Cette opération, réalisée en placement privé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 44-12, concerne 10.000 obligations subordonnées de maturité perpétuelle, pour une valeur nominale de 100.000 dirhams (DH), indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Le taux d'intérêt facial est révisable annuellement en référence au taux plein à 52 semaines (taux monétaire) déterminé selon la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 19 décembre 2025, soit 2,31%.

Ce taux sera majoré d'une prime de risque de 200 points de base, équivalant à un taux de 4,31% la première année.

L'émission ne bénéficie d'aucune garantie de remboursement et les titres sont négociables de gré à gré (hors bourse), sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi 44-12 et de la circulaire 03-19 de l'AMMC.

La date de jouissance des obligations correspond au 31 décembre 2025.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.