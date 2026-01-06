Maroc: Driss Lachguar préside la réunion préparatoire du Congrès national des secteurs du commerce et de l'artisanat

Présidant le séance d'ouverture des travaux de la commission préparatoire du Congrès national des secteurs du commerce et de l'artisanat, tenue le jeudi 1er janvier 2026 au siège central du parti à Rabat, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a mis l'accent sur l'importance de ce secteur économique au milieu du tissu national, son impact sur le développement économique et social et son importance organisationnelle au sein du parti, tout en appelant ladite commission à se pencher sur les revendications et attentes de cette catégorie sociale par le biais d'une vision stratégique à même de répondre aux réclamations incessantes des acteurs concernés.

Cette séance d'ouverture a été marquée par la participation de Nabil Ennouri, président du Syndicat national des commerçants et des professionnels et membre du Bureau politique du parti, de Hassan Essakhi, président de la Chambre du commerce, de l'industrie et des services de la région de Rabat et membre du Bureau politique du parti, Fatiha Saddas, Ahmed El Aked et Jamal Es-sabani, également membres du Bureau politique.

Là-dessus, lesdits travaux se sont focalisés sur nombre de dossiers se rapportant à ce secteur socio-économique dont notamment ceux ayant trait aux volets de la fiscalité, de la protection sociale et du processus de modernisation et d'habilitation du secteur et également de la promotion du secteur de l'artisanat et de l'ensemble des autres secteurs professionnels.

Par ailleurs, la réunion a été marquée par un débat approfondi autour de toutes les questions et problématiques posées sur la scène, requérant une attention opportune particulière de la part de l'ensemble des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux aux fins de leur traitement et de la quête de solutions opportunes à travers une approche participative à même de garantir les droits justes et légitimes de cette catégorie sociale.

D'autre part, en vertu de la préparation des travaux du Congrès national des secteurs du commerce et de l'artisanat, prévus les 23 et 24 janvier 2026, la commission préparatoire a mis l'accent sur la nécessité de déployer une mobilisation active et soutenue et d'un accompagnement effectif et assidu afin d'assurer le succès de cet événement crucial, de même que sur l'impératif de garantir une représentativité optimale de toutes les provinces et une large ouverture sur les potentialités et élites aptes à contribuer à l'édification d'un secteur fort à même de faire face à tous les défis survenus...