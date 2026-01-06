Maroc: Mustapha El Ktiri met en exergue les efforts déployés pour améliorer les conditions sociales des anciens résistants et de leurs familles

Le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a mis en exergue, dimanche à Marrakech, les efforts déployés dans le cadre de l'amélioration constante des conditions économiques et sociales des anciens résistants et de leurs familles.

Intervenant lors d'une rencontre de communication, organisée dans le cadre de la célébration du 92ème anniversaire des batailles de Jbel Baddou et du 82ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, M. El Ktiri a passé en revue les différents acquis et réalisations au profit des anciens résistants et membres de l'Armée de libération ainsi que de leurs veuves et ayants droit.

Dans ce contexte, il a souligné que les services de santé, dont bénéficie cette catégorie, ne cesse de connaître, d'année en année, une évolution notable, aussi bien en termes d'amélioration de la qualité, que du rapprochement de ces services des bénéficiaires, compte tenu de la répartition géographique des membres de cette famille, en particulier les veuves, les ayants droit et les enfants en situation de handicap.

"La prise en charge sociale de cette catégorie reste une priorité pour le Haut-Commissariat, que ce soit à travers les pensions, les aides sociales ou les différentes formes de soutien", a-t-il ajouté, mettant l'accent sur les réalisations accomplies dans le domaine de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat, destinées aux fils et filles de la famille de la résistance et de l'Armée de libération, dans le but de soutenir leur intégration socio-économique dans le tissu national.

"Les porteurs de projets bénéficient également d'appui technique et d'ateliers de formation, leur permettant d'acquérir les outils nécessaires à la conception de leurs projets, à leur réalisation et à leur gestion administrative, technique et financière", a-t-il insisté.

M. El Ktiri a, dans la foulée, relevé que "la mémoire historique contribue à consacrer les valeurs de patriotisme et de la fierté d'appartenance à la Nation", notant que le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a aménagé et construit, jusqu'à présent, 108 espaces dédiés à la mémoire de la résistance, alors que 20 autres sont en cours de réalisation.

Par ailleurs, il a mis en relief le rôle de ces espaces dans le cadre de la transmission de la mémoire aux générations montantes, du renforcement du patriotisme et de la fierté d'appartenance à la Nation et à l'identité marocaine, et de la consécration des valeurs de citoyenneté et de civisme, faisant observer que cet événement vise à consolider la politique de proximité des anciens résistants et membres de l'Armée de Libération, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette rencontre a été marquée par la distribution d'aides financières au profit d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération, de leurs veuves et ayants droits.

De même, un hommage appuyé a été rendu à trois enseignants universitaires, à savoir Sanaa Zaimi, Rachid Chahmi et Abdelmjid Amrigh, en reconnaissance de leur contribution au rayonnement scientifique et culturel du secteur de la résistance et de la libération à Marrakech.