Maroc: Bourse - Le MASI gagne 1,30% en décembre 2025

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de décembre 2025 sur une note positive, son indice principal, le MASI, gagnant 1,30% à 18.846,35 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 2,06% à 1.485,65 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a cédé 0,56% à 1.251,53 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 2,43% à 1.841,48 pts, rapporte la MAP.

Côté secteurs, les plus forts replis ont été enregistrés par les indices "Santé" (-12,85%), "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (-11,03%) et "Immobilier" (-7,52%).

A l'inverse, les secteurs "Services financiers et autres financières" (+23,71%), "Bâtiment et matériaux de construction" (+10,70%) et "Sociétés de portefeuilles - Holdings" (+7,61%) ont réalisé les meilleures performances.

Les échanges ont atteint 29,86 milliards de dirhams (MMDH), dont 16,09 MMDH réalisés sur le marché central et 7,45 MMDH sur le marché de blocs. Ils ont été dominés par les transactions sur SGTM avec une part de 29,22%, SODEP-Marsa Maroc (7,70%) et Attijariwafa Bank (7,46%).

La capitalisation boursière a, quant à elle, atteint plus de 1.040,70 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par SGTM (+117,86% à 915 DH), SMI (+49,47% à 4.100 DH), Cash Plus (+53,50% à 307 DH), Lesieur Cristal (+24,14% à 360 DH) et BMCI (+21,15% à 630 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par INVOLYS (-22,52% à 182 DH), Stokvis Nord Afrique (-18,26% à 94 DH), Salafin (-14,24% à 530 DH), Vicenne (-13,98% à 449,90 DH) et Akdital (-12,59% à 1.180 DH).