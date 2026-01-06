Maroc: La créativité artistique en soutien aux Lions de l'Atlas

L'espace Mokhtab'art à Rabat a accueilli samedi un atelier artistique de dessin baptisé "CAN'RSEM", dans le cadre d'une initiative associant la créativité artistique au soutien de l'équipe nationale de football.

Programmé tout au long des phases finales de la CAN-2025, cet atelier, organisé en collaboration avec l'Institut national des beaux-arts et l'atelier "Espace 7", s'inscrit dans une démarche de soutien et d'encouragement des jeunes talents qui expriment à travers leurs créations artistiques leur appui aux Lions de l'Atlas et leur célébration de la Coupe d'Afrique des Nations, dans une atmosphère mêlant art, passion et esprit sportif.

Dans une déclaration à la MAP, Issam El Ouardassi, représentant de Mokhtab'art, a indiqué que l'objectif principal de cet atelier est de créer un espace réunissant étudiants et professionnels afin de favoriser l'échange de connaissances et d'expériences, libérer la créativité des étudiants artistes et débattre autour de l'art traditionnel et contemporain.

Cette expérience, a-t-il souligné, permet aux étudiants d'exprimer leur passion pour le ballon rond et leur soutien à l'équipe nationale marocaine, de développer leurs compétences et de collaborer dans une atmosphère stimulante et créative.

De son côté, Mohamed El Khou, professeur de dessin académique à l'Institut national des beaux-arts et animateur de l'atelier, a fait savoir que cet atelier s'articule autour de deux axes, dont le premier concerne la production numérique à travers l'utilisation des techniques digitales dans les oeuvres créatives, alors que le deuxième axe est dédié à la production traditionnelle, notamment le dessin sur papier et la peinture.

Cette approche, a-t-il dit, offre aux participants, en particulier aux étudiants des instituts des beaux-arts, l'opportunité de mettre en valeur leurs talents artistiques à travers une exposition finale des oeuvres réalisées.

Les murs de l'espace Mokhtab'Art ont été ornés d'oeuvres réalisées par les participants, capturant avec une grande sensibilité artistique les moindres détails de l'ambiance de la compétition continentale. Ces tableaux constituent un véritable registre visuel retraçant les moments forts des matchs de l'équipe nationale marocaine.

Tous ces dessins, traduisant l'ambition de remporter le titre, ont été synthétisés dans une oeuvre représentant le continent africain sous forme d'un échiquier, au milieu duquel trône le Lion de l'Atlas qui avance avec assurance pour mener le jeu.

Bouillon de culture

Musique

Un montant de 4,97 millions de dirhams (MDH) a été alloué pour soutenir 56 projets dans les secteurs de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie au titre de la deuxième session de l'année 2025, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

La Commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur de la musique, des chansons, des arts de la scène et de la chorégraphie s'est réunie, entre le 25 novembre et le 18 décembre, pour examiner les dossiers de candidature, a précisé le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, il s'agit de 50 projets de production musicale et de chant qui ont bénéficié d'un soutien total de 4,25 MDH, et de 6 projets dans le domaine de la promotion et de la distribution du produit musical et des chansons (72.000 dirhams).

Aucun projet n'a été retenu dans les secteurs des arts de la scène et de la chorégraphie, de la participation aux festivals internationaux de musique et celui des résidences artistiques, a-t-on poursuivi.