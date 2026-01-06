Afrique: Rude épreuve congolaise pour les Fennecs - Deux styles différents, une ambition commune

Le duel entre la RD Congo et l'Algérie, prévu mardi (17h00) au stade Moulay El Hassan à Rabat, en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, s'annonce particulièrement passionnant et relevé.

L'Algérie a terminé en tête de son groupe E avec un carton plein après des victoires face au Soudan (3-0), au Burkina Faso (1-0) et à la Guinée Equatoriale (3-1). La RDC a pris, elle, la deuxième place de son groupe après un succès face au Bénin (1-0), un match nul face au Sénégal (1-1) et une victoire 3-0 devant le Botswana.

Bien que l'Algérie ne se soit pas inclinée dans le passé face à la sélection rd-congolaise (2 victoires et 4 nuls), cette rencontre revêt une importance capitale face à un adversaire dont le rendement va crescendo ces dernières années.

Lors de ce huitième de finale tant attendu, la rivalité entre les deux sélections sera assurée. En fait, bien qu'elle n'ait terminé qu'à la deuxième place de sa poule, la RDC a produit un beau football qui a suscité l'admiration de l'ensemble des spécialistes et observateurs de cette CAN.

Demi-finaliste de la dernière édition organisée en Côte d'Ivoire, après sa défaite face au pays hôte, la RDC affiche ses ambitions de faire mieux lors de cette 35è édition de la CAN. En effet, les Léopards ont fait le déplacement au Maroc avec un moral au beau fixe après avoir décroché le billet de qualification pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, où ils ont sorti, lors du tournoi organisé récemment à Rabat, de gros cylindrés du continent, à l'image du Cameroun, du Nigeria ou encore du Gabon.

« On va bien se préparer, car ce sera une belle affiche. L'Algérie reste une équipe difficile à jouer, avec de fortes individualités et une vraie cohésion », a dit le joueur de la RDC, Samuel Moutoussamy.

Pour l'Algérie, seule équipe à avoir signé trois victoires en autant de rencontres lors de cette CAN aux côtés du Nigeria, tout résultat autre que la victoire signifierait un vrai fiasco pour le football algérien, d'autant plus que les bonnes performances des Fennecs interviennent après deux éditions où ils n'ont signé aucune victoire.

« Ce sera un match compliqué parce qu'ils ont une belle équipe mais nous, on a une belle équipe aussi. Donc, on est prêt pour les matches comme ça. C'est une des meilleures affiches des 8es », a confié le joueur algérien, Anis Hadj-Moussa.

Le vainqueur de ce huitième de finale sera opposé au gagnant de l'autre huitième qui mettra aux prises le Nigeria et le Mozambique, lundi (20h00) au complexe sportif de Fès.

Programme

Mardi

Huitièmes de finale

17h00 : Algérie-RD.Congo

20h00 : Côte d'Ivoire-Burkina Faso