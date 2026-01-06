Maroc: ESPN vante le talent de Ayoub El Kaabi

La chaîne sportive américaine ESPN a vanté le talent confirmé de l'attaquant des Lions de l'Atlas, Ayoub El Kaabi, qui "marque" de ses empreintes la CAN Maroc-2025, notamment avec ses retournés acrobatiques spectaculaires qui fascinent les amateurs du ballon rond.

"Ayoub El Kaabi n'est peut-être pas l'une des plus grandes stars de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc, mais la manière dont il marque ses buts, souvent avec des retournés acrobatiques, ne passe certainement pas inaperçue", relève la chaine américaine dans un article publié dimanche sur son site internet.

Dans cet article de l'envoyé spécial de la chaîne, Ed Dove, ESPN vante ainsi les qualités techniques mais aussi humaines de l'attaquant de la sélection marocaine, relevant que le parcours atypique d'El Kaabi, ainsi que sa vocation à marquer des buts impressionnants à des moments cruciaux, font de lui une "figure emblématique" du Onze national, qui vient de se qualifier aux quarts de finale de la compétition face à la Tanzanie (1-0).

Avant de briller de mille feux avec les poulains de Walid Regragui, ce joueur de 32 ans s'est frayé un chemin sûr dans la cour des grands après avoir fait ses preuves dans le championnat national marocain.

"Alors que cette équipe marocaine multiculturelle est composée de joueurs ayant grandi en Europe, ou de talents locaux issus de la prestigieuse Académie Mohammed VI de football, El Kaabi fait figure d'exception, n'ayant signé son premier contrat professionnel qu'à l'âge de 21 ans", fait remarquer la chaîne américaine.

Et d'ajouter qu'après un court passage en Chine avec le club Hebei China Fortune, El Kaabi est retourné à la Botola Pro en rejoignant le Wydad Casablanca en 2019 avant d'évoluer dans des équipes en Turquie et au Qatar. Il défend désormais les couleurs du club emblématique grecque, Olympiakos.

"Ayoub a suivi un parcours atypique pour arriver là où il est aujourd'hui. Il est un excellent exemple pour la jeunesse marocaine", a déclaré à ESPN le sélectionneur national Walid Regragui avant le match des Lions de l'Atlas face à la Tanzanie.

Pour la chaîne américaine, El Kaabi est désormais reconnu, tant au niveau national qu'international, pour ses qualités techniques, sa détermination, ses réflexes et sa capacité d'innover et de surprendre le camp de l'équipe adverse.