Maroc: AS - Díaz, leader incontesté des Lions de l'Atlas

La prestation de Brahim Díaz lors de la victoire du Maroc face à la Tanzanie en Coupe d'Afrique des Nations illustre l'impact majeur du milieu offensif au sein des Lions de l'Atlas, écrit dimanche le quotidien sportif espagnol AS.

Sous le titre "Brahim est une folie", le journal spécialisé souligne que le Maroc s'est appuyé sur "son nouveau génie" pour venir à bout de la Tanzanie, Díaz inscrivant son quatrième but en quatre rencontres et formant avec Achraf Hakimi une connexion décisive qui a permis aux Lions de l'Atlas d'atteindre les quarts de finale.

Selon AS, Brahim Díaz s'est, une nouvelle fois, affirmé comme le principal détonateur du jeu offensif national. L'international marocain, actuel meilleur buteur du tournoi, a débloqué une rencontre qui s'était fortement compliquée, confirmant sa capacité à faire basculer les matchs par son inspiration et ses prises d'initiative.

Le journal relève que Díaz, dans la continuité de ses précédentes performances, a assumé son rôle de leader technique : sollicitant constamment le ballon, multipliant les risques et imposant un rythme soutenu à la défense tanzanienne.

AS met également en avant le retour d'Achraf Hakimi, considéré comme essentiel dans le dispositif marocain. Malgré une récente blessure, le latéral du Paris Saint-Germain a retrouvé son influence habituelle, dynamisant le couloir droit et formant avec Díaz un duo particulièrement percutant.

Le journal rappelle par ailleurs que le Maroc a dû composer sans Azzedine Ounahi, blessé la veille du match, une absence qui a pesé sur l'organisation de l'équipe, avant que les Lions de l'Atlas ne parviennent à imposer progressivement leur supériorité.