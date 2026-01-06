Maroc: Walid Regragui - Le plus important reste la qualification

Brahim Diaz, meilleur joueur du match : C'est un plaisir pour moi d'avoir pu marquer le but de la victoire pour mon équipe et mon pays

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué, dimanche à Rabat, que la sélection marocaine savait qu'elle allait souffrir durant cette CAN, assurant que le plus important reste la qualification pour les quarts de finale. "Nous savions que la rencontre ne va pas être facile. A ce stade de la compétition, le plus important est la qualification", a dit Regragui en conférence de presse qui a suivi le match du huitième de finale de la CAN, remporté par le Maroc aux dépens de la Tanzanie (1-0).

"Lors de la première période, nous avons eu beaucoup de déchets techniques, ce qui a donné confiance à l'adversaire. La deuxième mi-temps a été plus conforme à nos standards", a estimé Regragui. Selon le sélectionneur national, l'équipe du Maroc, qui évolue à domicile, est obligée de presser et d'aller chercher des buts, ce qui l'oblige à laisser des espaces derrière.

"Nous avons concédé trop d'occasions par rapport à d'habitude. Les Tanzaniens ont eu deux ou trois situations dangereuses", a-t-il poursuivi, considérant que "la victoire a été méritée".

Revenant sur la prestation du latéral droit, Achraf Hakimi, titularisé pour la première fois lors de cette CAN, le sélectionneur national a fait noter que la prestation du sociétaire du PSG va s'améliorer lors des prochains matchs.

"Ce qu'il a fait est extraordinaire. Il a commencé à retrouver ses repères. Je suis très fier de lui", a-t-il dit, relevant que la blessure d'Azzeddine Ounahi, forfait pour la suite de la CAN, a beaucoup choqué les joueurs.

S'agissant de Brahim Diaz, Regragui a fait savoir qu'il compte énormément sur l'attaquant du Real Madrid.

"Il peut faire la différence à tout moment et peut se permettre de faire surgir son talent à l'approche de la surface. Il est sur-motivé", a-t-il poursuivi, notant que "Brahim Diaz fait partie des joueurs qui peuvent nous faire gagner cette CAN".

De son côté, Brahim Diaz, auteur de l'unique but de cette rencontre et meilleur buteur du tournoi jusqu'ici (4 buts), a estimé que le match a été "très compliqué".

"La victoire a été méritée. C'est un plaisir pour moi d'avoir pu marquer le but de la victoire pour mon équipe et mon pays", a ajouté Diaz, élu meilleur joueur de cette rencontre.

Selon lui, la Tanzanie a fait preuve d'une discipline tactique remarquable, notant que le plus important reste la qualification pour les quarts de finale. "Je suis navré pour l'absence de Azzeddine Ounahi, à qui j'ai dédicacé mon but. Il va nous manquer, car nous constituons une seule famille. J'espère qu'il se rétablira bientôt", a poursuivi Diaz.

Faits marquants

En inscrivant un but dans chacune des quatre premières rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations (Maroc-2025), Brahim Diaz inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du ballon rond marocain.

En effet, la star du Real Madrid reste le seul joueur à réussir un tel exploit, juste devant la légende, feu Ahmad Faras, qui avait mis 3 buts en autant de matchs lors de la CAN-1976.

Diaz occupe également seul la tête du classement provisoire des buteurs de la CAN-2025, dépassant son coéquipier Ayoub El Kaabi et le capitaine algérien Riyad Mahrez.

Quatre matchs... Quatre "Man of the Match" !

La CAN-2025 a été marquée également par des performances individuelles remarquables au sein de l'équipe nationale du Maroc. Parmi les acteurs clés des succès des Lions de l'Atlas, quatre joueurs marocains ont été élus "homme du Match" à différentes étapes de la compétition.

En effet, lors des quatre premiers matchs, Brahim Diaz (2 fois), Neil El Aynaoui (1) et Ayoub El Kaabi (1) ont reçu le titre "Man of the Match". Des performances individuelles mais combien importantes pour le collectif de Walid Rergragui qui poursuit son bonhomme de chemin vers l'objectif ultime.

63.894 coeurs pour soutenir les Lions de l'Atlas

Le match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025 entre le Maroc et la Tanzanie est entré dans l'histoire de cette édition. Disputée dans une ambiance exceptionnelle, la rencontre a établi un nouveau record d'affluence pour un seul match de la CAN Maroc-2025, avec 63.894 spectateurs présents dans les tribunes.

Un chiffre inédit qui témoigne de l'immense engouement populaire autour de cette édition marocaine et de l'attachement du public aux Lions de l'Atlas.

Le Mali en quarts sans victoire

Le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc sans remporter le moindre match, une situation rare mais révélatrice du format du tournoi. Avec trois nuls lors de la phase de poules et une victoire aux tirs au but contre la Tunisie en huitièmes après un nul (1-1) aux temps réglementaires, les Aigles ont su gérer les rencontres avec discipline et patience.