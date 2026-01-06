Congo-Kinshasa: 2026 - Germain Kambinga appelle tous les congolais à faire bloc pour défendre la nation

Dans son message de voeux, publié à l'occasion des festivités de nouvel an, il a mis en relief l'impératif pour chaque congolais de remplir sa partition pour la préservation du bien-être général. Dans un contexte d'agression persistante dans l'Est du pays, Germain Kambinga a lancé un vibrant appel pour un sursaut patriotique ferme, levier essentiel pour une défense fructueuse de l'intégrité et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Pour lui, en effet, l'année 2026 doit être celle de la résilience, de la responsabilité et de la victoire.

"En ce moment précis où nous nous apprêtons à enjamber l'année 2025 pour aller vers l'année 2026, nos pensées doivent être tout entières tournées vers nos compatriotes de l'Est qui vivent dans les territoires occupés par le Rwanda...

Nous résistons, et ce n'est pas facile. Mais, nous devons résister avec plus de volonté. Pour cela, la Nation doit se rassembler autour d'un seul idéal qui est celui du patriotisme, qui est un sentiment gratuit, un sentiment qui n'attend aucune récompense. Sinon la défense de la dignité.

Défendons la dignité de notre pays, apprenons à connaitre notre adversaire qui est le Rwanda", exhorte, dans son message de voeux, le Leader du Mouvement Centriste Congolais. Dans le même élan, Germain Kambinga rappelle les enjeux actuels, traçant la voie idéale pour une sortie de crise réussie. Référence faite à l'occupation injuste dont l'objet la RDC de la part du Rwanda.

"Nous ne cesserons de le répéter : les congolais, pour gagner cette guerre, doivent apprendre à connaitre le Rwanda pour retrouver notre intégrité territoriale, pour asseoir notre puissance régionale et pour nous imposer comme ce que nous sommes ou cde que nous devrions être : la première puissance de la sous-région et une des plus grandes puissances d'Afrique. Notre pays, c'est l'Arabie Saoudite de demain. Les perspectives sont extraordinairement belles.

L'avenir de l'humanité, la construction du monde de demain reposent sur les richesses que nous avons. Il nous appartient à nous congolais, en conscience, en responsabilité, de nous mettre au diapason de la problématique. L'année 2026 qui commence doit être une année de concentration, de travail, moins de distraction, moins de perception facile des choses.

Mais, prendre les problèmes à leur vraie dimension", a-t-il complété. Et de clarifier : "Nous avons eu des victoires diplomatiques dont la signature de l'Accord de coopération avec les Etats-Unis, qui permet à notre pays d'avoir le délai stratégique dont il a besoin pour que nos Forces armées, qui sont en définitive le seul rempart sur lequel nous pouvons compter pour gagner et préserver notre dignité, montent en niveau, en capacités sur les renseignements, la logistique, les sciences de la guerre pour qu'ils nous représentent dignement et qu'ils défendent notre territoire.

L'année 2026 doit être une année de travail, de rassemblement des esprits et de coeurs vaillants de tous les congolais. Nous ne pouvons pas laisser la question de la guerre être une responsabilité unique du Gouvernement. Ce qui veut dire que c'est une guerre qui ne concerne pas que ceux qui nous gouvernent. L'avenir du Congo nous concerne tous... Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice".