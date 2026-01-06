Congo-Kinshasa: Nouvel An 2026 - Samuel Mbemba communie avec les PVH de Lukunga

La tradition a été respectée. Comme chaque premier jour de l'année, le Ministre des Droits Humains, Me Samuel Mbemba Kabuya, a célébré le Nouvel An 2026 avec les personnes vivant avec handicap (PVH) du district de Lukunga. Cette célébration s'est tenue à l'Immeuble Bayaka, dans la commune de Ngiri-Ngiri, devenu au fil des ans un point de ralliement d'une communion qui mêle solidarité, écoute et considération.

Dans une atmosphère à la fois festive et empreinte de solennité, le ministre a rappelé le sens profond de cette démarche qu'il reconduit, année après année, sans se lasser. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple rituel politique ou d'une présence de circonstance, mais d'un acte inspiré par une conviction spirituelle et morale. Citant la parole biblique, il a souligné :

« Quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. »

Au-delà du symbole, le message porté devant ses hôtes se voulait surtout un appel à la responsabilité et à la confiance en soi. Me Samuel MBEMBA KABUYA a invité les PVH à se projeter autrement, à refuser l'étiquette d'assistés et à choisir la voie de la construction personnelle : entreprendre plutôt que mendier, se former, se valoriser, et faire émerger les compétences souvent méconnues qui existent dans cette frange de la population.

Un discours direct, assumé, mais reçu comme une interpellation utile. Plusieurs personnes présentes ont salué un propos qui, loin de les diminuer, a eu l'effet d'une révolte positive : celle qui pousse à se relever, à se dépasser, à revendiquer sa place non par la plainte, mais par la capacité.

Prenant la parole, Monsieur Mutsiata a insisté sur l'importance de cette rencontre qu'il a qualifiée d'exceptionnelle, tout en remerciant le ministre pour une fidélité devenue rare dans l'espace public.

« Nous, personnes vivant avec handicap de Lukunga, avons l'habitude de fêter avec Son Excellence. Cette fois-ci, c'est encore meilleur. Il nous a prodigué des conseils. Il nous a demandé de nous valoriser, car plusieurs personnes handicapées sont qualifiées. Que l'on arrête la mendicité et ne plus se considérer comme des agrégats sociaux », a-t-il martelé, avant d'adresser des vœux appuyés au membre du gouvernement :

«Puisse Dieu lui accorder sagesse, intelligence et force afin qu'il continue à penser à nous.»

Et parce qu'une célébration se mesure aussi aux gestes concrets, la cerise sur le gâteau est venue sceller la journée : une pièce de pagne et une enveloppe offertes aux bénéficiaires pour prolonger la fête. Une attention simple, mais profondément touchante, qui a suscité émotion et gratitude dans la salle.

A travers cette initiative, Me Samuel MBEMBA KABUYA réaffirme un engagement qui se veut constant : l'inclusion sociale, la dignité humaine et la promotion effective des droits des personnes vivant avec handicap. Car au-delà des discours, le respect des droits humains se lit aussi dans ces actes de proximité, des actes qui redonnent confiance, qui restaurent l'estime, et qui rappellent que la solidarité, lorsqu'elle est régulière et sincère, devient une force de transformation.