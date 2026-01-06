Sénégal: HAJJ 2026 - L'enrôlement et la visite médicale des pèlerins entamés ce 6 janvier

Le processus d'inscription pour le pèlerinage aux Lieux saints de l'islam est officiellement lancé ce mardi 6 janvier 2026 au hangar des pèlerins et dans les différents pôles régionaux. Compte tenu de l'urgence, le délégué général, Mamadou Gaye, a appelé l'ensemble des pèlerins et des acteurs du secteur privé à une mobilisation totale afin de respecter les délais rigoureux imposés cette année par l'Arabie saoudite.

C'est le top départ des inscriptions pour le Hajj 2026. L'enrôlement et la visite médicale ont démarré ce 6 janvier au hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ainsi que dans les différents pôles régionaux de Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda, Diourbel et Kaolack.

Selon le délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, le général Mamadou Gaye, la réussite de l'organisation repose sur le respect scrupuleux des dates butoirs.

Il s'agit notamment du 1er février, date limite impérative pour le paiement des hôtels à La Mecque et à Médine. Le 7 février, les inscriptions seront clôturées. Étant donné que le 8 février constitue l'échéance pour l'ensemble des formalités administratives, le général Mamadou Gaye a souligné que l'insertion de toutes les données sur la plateforme sera finalisée au plus tard le 1er février. La dernière date retenue est celle du 20 mars, marquant la fin de la production des visas.

« Bien que les dates s'étendent jusqu'en février, il ne nous reste en réalité que 25 jours d'activité intense pour finaliser les dossiers. Chaque jour compte », a insisté le général, invitant les pèlerins et les acteurs du secteur privé à une mobilisation totale afin d'éviter les forclusions.

C'est d'ailleurs dans cette perspective que le dispositif médical a été renforcé avec une équipe de dix médecins le matin et dix autres le soir. L'objectif est d'assurer la visite médicale de 500 pèlerins par jour. De même, les délais de confection des passeports seront réduits.