Afrique: Côte d'Ivoire-Burkina ce soir (19h, heure d'Abidjan) - Le choc des voisins

6 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

Le dernier huitième de finale de la Can 2025, entre Éléphants et Étalons, promet.

Emerse Faé et son staff ont effectué une dernière revue de troupes, hier, à 16h, au stade Kacm. L'entraîneur a analysé en profondeur ses joueurs (performance individuelle, tactique collective, état physique, mental) en vue des matchs à venir, notamment celui de ce soir contre le Burkina Faso.

Faé s'est concentré sur les forces et faiblesses de chaque joueur présent pour ajuster les stratégies et la composition de l'équipe, avec l'aide de ses adjoints et analystes pour une vision globale, avant de briefer sa troupe.

A l'heure d'aborder le tableau final et les rencontres sans seconde chance, il est temps de déterminer les vrais incontournables. Le onze qui permettra à la Côte d'Ivoire de transformer ce tour initial réussi en une Coupe d'Afrique accomplie. Emerse Faé ne suivra peut-être pas notre logique, mais voici ceux qui nous semblent désormais indispensables aux Éléphants.

Sans surprise, l'équipe qui a débuté le match face au Cameroun (1-1) a nos faveurs. Sauf l'attaquant Bayo Vakoun, d'ailleurs sorti sur blessure lors du dernier match et un plaidoyer en faveur du jeune milieu de terrain de Trabzonspor, Christ Inao, qui a fait tellement de bien aux Ivoiriens contre le Gabon.

De toute façon, la phase de poules a permis à Emerse Faé de tester différentes options, différents profils. Il appartient au technicien ivoirien de tirer les bonnes leçons.

Il faut remettre Yahia Fofana dans les perches. Parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de discussion autour de lui, à ce poste de gardien. Et puis, ses deux premiers matchs n'ont pas ouvert le débat. La force tranquille sur laquelle la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sans crainte. Car ce match va au-delà du simple jeu.

L'entraîneur burkinabè a annoncé la couleur le 5 janvier 2026, en conférence de presse. Pour son équipe et lui, il s'agit de détruire l'admiration excessive que certains burkinabè ont pour la Côte d'Ivoire et ses Éléphants trois fois champions d'Afrique.

Cela devrait suffire pour galvaniser nos Pachydermes. Les supporters ivoiriens, eux, viendront jouer leur partition.

