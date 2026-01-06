Afrique: CAN 2025/Nigeria-Mozambique (4-0) - Démonstration de force des Super Eagles, Osimhen et Lookman en patrons

Sans pitié pour le Mozambique. Le Nigeria a validé avec autorité son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 en infligeant une lourde défaite (4-0) aux Mambas, lundi 5 janvier 2025, au Complexe sportif de Fès. Portés par un duo offensif étincelant, Victor Osimhen et Ademola Lookman, les Super Eagles ont envoyé un message clair à leurs futurs adversaires et attendent désormais le vainqueur du choc Algérie-RD Congo.

Sous une pluie persistante, les Nigérians ont rapidement pris la mesure d'un adversaire valeureux mais dépassé. Dès les premières minutes, Victor Osimhen pensait ouvrir le score, mais son but était logiquement refusé pour hors-jeu. Ce n'était que partie remise. À la 20e minute, Ademola Lookman, lancé dans la profondeur, concluait une action collective limpide pour ouvrir le score. Cinq minutes plus tard, le même Lookman se muait en passeur décisif pour Osimhen, qui doublait la mise en véritable renard des surfaces.

Totalement dominés, les Mambas tentaient de résister en bloc bas, s'en remettant aux parades de leur gardien Siluane pour éviter un score plus lourd à la pause. Mais la pression nigériane était constante, orchestrée par un Alex Iwobi impérial dans l'entrejeu, véritable chef d'orchestre du jeu des Super Eagles.

Au retour des vestiaires, le scénario ne changeait guère. Dès la 48e minute, Osimhen s'offrait un doublé en reprenant un centre précis de Lookman, portant le score à 3-0 et scellant quasiment le sort de la rencontre. Le festival offensif se poursuivait jusqu'à la 76e minute, lorsque Akor Adams, servi idéalement par Lookman, inscrivait le quatrième but d'une frappe puissante en angle fermé.

Avec cette victoire nette et sans bavure, le Nigeria confirme son statut de favori de la compétition. Meilleure attaque du tournoi et toujours invaincus, les Super Eagles avancent avec confiance vers les quarts de finale, où ils affronteront le vainqueur d'Algérie-RD Congo. Pour le Mozambique, l'aventure s'arrête, mais l'histoire restera belle : celle d'une première qualification en phase à élimination directe de la CAN.