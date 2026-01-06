Cote d'Ivoire: Inclusion financière - La CDC-CI entre au capital de la fintech Green-Pay

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) a officialisé son entrée au capital de la fintech ivoirienne Green-Pay rapporte un communiqué de de presse de la CDC-CI transmis à Fratmat.info, ce mardi 6 janvier 2025.

L'opération a été actée par la signature d'un protocole d'investissement, le 31 décembre 2025 à Abidjan, marquant une nouvelle étape dans le développement de partenariats public-privé orientés vers l'innovation et la transformation du secteur financier ivoirien.

Cette prise de participation s'inscrit dans le cadre des missions de la CDC-CI, institution financière publique chargée de mobiliser et d'orienter des ressources de long terme vers des projets à fort impact économique et social. À travers cet investissement, la CDC-CI entend soutenir des initiatives technologiques contribuant à la modernisation des services financiers et à l'élargissement de l'accès aux moyens de paiement.

L'opération renforce l'actionnariat de Green-Pay, déjà soutenue par Orange Côte d'Ivoire Participation (OCIP), filiale du groupe Orange. La présence conjointe d'un investisseur public de long terme et d'un acteur privé majeur du numérique confère à la fintech un actionnariat qualifié de complémentaire, associant expertise institutionnelle et expérience industrielle dans les services digitaux.

Pour la CDC-CI, cette entrée au capital va au-delà d'un simple apport financier. Selon son directeur général, Lassina Fofana, l'initiative s'inscrit dans une vision de partenariat durable, fondée sur la confiance, la bonne gouvernance et l'innovation. Elle répond également à la stratégie de digitalisation progressive de certaines activités de l'institution, dans un contexte où les services financiers numériques constituent un levier important de développement économique.

Du côté de Green-Pay, cette opération est perçue comme un signal positif pour l'écosystème fintech national. Son directeur général, Anouar Traboulsi, estime que l'arrivée de la CDC-CI aux côtés d'Orange Côte d'Ivoire Participation traduit un niveau accru de crédibilité et de maturité du secteur, tout en ouvrant des perspectives d'accélération dans le déploiement de solutions de paiement adaptées aux réalités locales.

Conclue à la veille de l'année 2026, cette prise de participation illustre la volonté des parties prenantes de contribuer à l'émergence d'un écosystème financier ivoirien plus inclusif, innovant et durable, dans un environnement économique en mutation rapide.