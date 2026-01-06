Cote d'Ivoire: 6 janvier 2025 - Journée mondiale des orphelins de la guerre

Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Cette journée mondiale est d'origine Onusienne et c'est d'ailleurs la convention relative aux droits de l'enfant qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé.

Les enfants ne sont pas responsables et ne doivent pas devenir les victimes de la bêtise de leurs parents. Les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes n'ont pas été capables de régler leurs conflits de façon intelligente.

Orphelins de guerre de par le monde

La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux états pour remédier à cet état de fait toujours aussi nécessaire. Il y a actuellement de très nombreux réfugiés pour cause de guerre dans le monde; plus de la moitié sont des enfants et parmi eux les orphelins sont très nombreux.

