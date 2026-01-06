Cote d'Ivoire: Économie sportive - Abidjan et Rabat tracent les contours d'un modèle africain durable

En marge de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Ministère ivoirien en charge des Sports et du Cadre de Vie a organisé, le vendredi 2 janvier 2026, au musée d'eau Mohammed VI de Marrakech, un panel international de haut niveau autour du thème : « Économie sportive en Côte d'Ivoire : moteur de développement et levier de professionnalisation ».

Cette rencontre stratégique a réuni des experts de premier plan, dont Stéphane Na Brou, Directeur de la Professionnalisation et de l'Économie sportive (DPES) au ministère ivoirien, et Dr Faycel Kada, maître de conférences à l'Institut des Métiers du Sport de l'Université Ibn Tofaïl de Kénitra, spécialiste en management du sport.

Les échanges ont porté sur la structuration d'une économie sportive performante, capable de générer de la valeur, de l'emploi et une croissance durable. Les intervenants ont unanimement souligné la nécessité de renforcer les partenariats public-privé, d'améliorer la gouvernance des organisations sportives et d'accélérer la professionnalisation des acteurs de la chaîne sportive, tant en Côte d'Ivoire qu'au Maroc et, plus largement, en Afrique.

Illustrant le modèle ivoirien, Stéphane Na Brou a rappelé que le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, a très tôt perçu l'importance stratégique de l'économie du sport en l'intégrant au cœur des politiques publiques de développement. Cette vision s'est traduite par d'importants investissements structurants, portés par un gouvernement engagé sous la conduite du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, le Dr Robert Beugré Mambé.

L'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en est une illustration majeure. L'événement a mobilisé plusieurs centaines de milliards de FCFA, avec la construction et la rénovation de six stades aux normes internationales, de nombreux terrains d'entraînement et d'infrastructures connexes.

Il a également généré des milliers d'emplois directs et indirects, tout en dynamisant des secteurs clés tels que le tourisme, l'hôtellerie, les transports et les services. Cette dynamique a été renforcée par la vision du Ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas METCH, convaincu que « le sport change la donne » et constitue un puissant levier de transformation économique, sociale et territoriale.

Dans cette perspective, le ministère a engagé plusieurs réformes visant à moderniser la gouvernance des fédérations sportives, structurer les métiers du sport, renforcer les capacités des acteurs et créer un environnement plus attractif pour l'investissement privé. L'objectif est clair : faire émerger un écosystème sportif performant, durable et créateur de valeur.

De son côté, Dr Faycel Kada a partagé l'expérience marocaine, fondée sur une planification à long terme, des investissements massifs dans les infrastructures sportives et l'accueil régulier de grands événements internationaux, positionnant le Maroc comme un modèle continental en matière d'économie du sport.

Pour Hadja Rima Touré, Commissaire générale du Village ELEPH'FAN, cette initiative traduit une volonté politique forte. Elle a insisté sur l'importance de coupler la performance sportive à une démarche économique et scientifique, à travers des rencontres B2B et la création de partenariats durables.

Au terme des travaux, une certitude s'est dégagée : au-delà des performances sur le terrain, le sport s'impose désormais comme un outil stratégique de transformation économique et un pilier du développement durable en Côte d'Ivoire, au Maroc et sur l'ensemble du continent africain.