Cote d'Ivoire: Master professionnel en gouvernance des politiques publiques - Les inscriptions prennent fin le 10 janvier

Initialement fixée au vendredi 19 décembre 2025, la date de clôture des inscriptions au Master professionnel en gouvernance des politiques publiques est prorogée jusqu'au vendredi 10 janvier 2026 à 16h 30. L'information a été donnée par le directeur général de l'École nationale d'administration (Ena), Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué en date du 19 décembre 2025.

En effet, les candidats sont priés de télécharger leurs dossiers en ligne sur le site www.ena.ci avant de procéder au dépôt physique au service de l'accueil de la scolarité et de l'extrascolaire (Sases). Ce Master est organisé par l'Ena en collaboration avec l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, au titre de l'année universitaire 2025-2026.

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents de l'État, les élus de la nation, le personnel des collectivités territoriales, des administrations publiques et parapubliques, ainsi que toute personne occupant des responsabilités au sein des institutions publiques.