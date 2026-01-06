Cote d'Ivoire: Master professionnel en gouvernance des politiques publiques - Les inscriptions prennent fin le 10 janvier

6 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Initialement fixée au vendredi 19 décembre 2025, la date de clôture des inscriptions au Master professionnel en gouvernance des politiques publiques est prorogée jusqu'au vendredi 10 janvier 2026 à 16h 30. L'information a été donnée par le directeur général de l'École nationale d'administration (Ena), Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué en date du 19 décembre 2025.

En effet, les candidats sont priés de télécharger leurs dossiers en ligne sur le site www.ena.ci avant de procéder au dépôt physique au service de l'accueil de la scolarité et de l'extrascolaire (Sases). Ce Master est organisé par l'Ena en collaboration avec l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, au titre de l'année universitaire 2025-2026.

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents de l'État, les élus de la nation, le personnel des collectivités territoriales, des administrations publiques et parapubliques, ainsi que toute personne occupant des responsabilités au sein des institutions publiques.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.