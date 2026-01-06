Cote d'Ivoire: Chambre de commerce et d'industrie - Touré Faman exhorte ses collaborateurs à défendre l'intérêt national

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a organisé la cérémonie de salut aux couleurs. Un moment solennel de rassemblement et de respect des symboles de la République.

Usage républicain. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) a organisé, le 5 janvier 2026, à son siège sis à Abidjan-Plateau, sa traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs, un rassemblement civique visant à renforcer le patriotisme.

L'événement s'est déroulé en présence du président de l'institution, Touré Faman, des élus consulaires, du personnel administratif, ainsi que des élèves de l'École pratique de commerce et d'industrie (Epcci), avec la participation remarquée de la fanfare du District autonome d'Abidjan.

À travers l'institution de cette cérémonie républicaine, le président de la Cci-CI a invité ses collaborateurs, de même que les apprenants, à poser de manière constante des actes empreints de civisme, de patriotisme et de responsabilité, tout en plaçant la défense de l'intérêt national au coeur de leurs actions quotidiennes.

Le salut aux couleurs revêt une importance symbolique majeure. Il traduit l'attachement aux valeurs républicaines que sont l'Union, la Discipline et le Travail, tout en contribuant au renforcement du civisme, de l'unité nationale et du patriotisme.

Cette cérémonie constitue également un cadre d'éducation citoyenne, particulièrement à l'endroit de la jeunesse, en favorisant le respect des institutions, des symboles de la République et des principes fondamentaux tels que la solidarité, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.