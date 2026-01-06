Afrique: Sportivement - Méfiez-vous des revanchards

L'entraîneur burkinabè s'est présenté en conférence avec, à ses côtés, une recrue ivoirienne, Arsène Kouassi, un international qui évolue au poste de défenseur gauche au Fc Lorient, en France.

Un très bon défenseur qui a été élu meilleur joueur du match contre le Soudan gagné par le Burkina Faso (2-0). On comprend dès lors l'excitation du coach burkinabè, Brama Traoré. Il veut utiliser les armes des Eléphants pour les abattre.

C'est qu'il a un groupe burkinabè composé de joueurs ivoiriens frustrés ou fatigués d'attendre le coup de fil du sélectionneur national de Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient des nombreux appels du pied de Georgi Minougou, l'ailier de charme de Seattle Sounders Fc aux Etats-Unis ?

Après sa brillante prestation au dernier Mondial des clubs de football, il s'attendait à une première sélection par la Côte d'Ivoire. Puisqu'il est né et a grandi à Abidjan, même si sa mère est d'origine burkinabè.

Arsène Kouassi et Hervé Koffi ne sont pas seuls dans ce cas, il y en a d'autres, notamment l'attaquant de Fribourg (Allemagne), Cyriaque Irié, un bon gaucher. Tous ont soif d'une chose ; montrer qu'Emerse Faé a eu tort de les laisser sur le carreau. Ça puait dans les déclarations d'Arsène Kouassi, le 6 janvier 2026, en conférence de presse.

C'est pourquoi il faut se méfier d'une telle équipe. Car ces joueurs ne jouent pas que pour le Burkina Faso, ils jouent aussi pour leur honneur. On l'a vu lors de la Can 2023, à domicile, contre le Mali : le jeune Néné Dorgelès a failli endeuiller la Côte d'Ivoire. Alors méfiez-vous des revanchards.