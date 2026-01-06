Afrique: CAN Maroc 2025 - Le Village Éléph'Fan rallume la ferveur ivoirienne à Marrakech

Après deux jours de fermeture consécutifs à de fortes intempéries, la Fan Zone ivoirienne « Éléph'Fan », implantée face au musée Mohammed VI de Marrakech, a rouvert ses portes le lundi 5 janvier 2026, redonnant vie à l'un des principaux lieux de rassemblement des supporters ivoiriens dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

Dès la reprise des activités, l'ambiance festive et conviviale a rapidement repris ses droits, portée par l'engagement des animateurs du Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE).

Pensée pour accueillir plus de 500 supporters, la Fan Zone Éléph'Fan s'impose comme bien plus qu'un simple espace de retransmission des matches. Elle se veut un véritable village de rencontres, où le sport dialogue avec la culture, la gastronomie et les échanges économiques. Dans une atmosphère rythmée par les animations, la musique et les couleurs nationales, les fans ivoiriens et africains célèbrent leur passion commune pour le football tout en partageant des moments de convivialité.

Au-delà de l'engouement sportif, le Village Éléph'Fan symbolise la profondeur des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Par sa configuration et son esprit d'ouverture, l'espace met en avant les valeurs de solidarité, de vivre-ensemble et de brassage culturel, chères aux deux pays. Il constitue également une vitrine du dynamisme ivoirien à l'étranger, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir des expressions culturelles et culinaires emblématiques.

La réouverture de la Fan Zone intervient à un moment clé de la compétition, alors que la ferveur autour de la CAN s'intensifie. Pour les supporters, elle représente un lieu de ralliement essentiel, propice au partage d'émotions et à la communion autour des Éléphants. À Marrakech, le Village Éléph'Fan s'affirme ainsi comme un pont culturel et populaire, contribuant pleinement à l'atmosphère festive et panafricaine de la CAN Maroc 2025.