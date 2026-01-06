Togo: Un manuel pour changer les mentalités

6 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) a lancé mardi un projet visant à transformer durablement la qualité d'accueil des patients dans les centres de santé publics du pays.

Cette initiative intervient dans un contexte où le mauvais accueil demeure l'une des principales critiques adressées par la population aux agents de santé, malgré les nombreux rappels à l'ordre des autorités sanitaires au fil des années.

Baptisé "Amélioration de la qualité d'accueil et de lutte contre la mauvaise gouvernance et les actes illicites dans les centres de santé au Togo", ce projet s'appuie sur un manuel élaboré lors de deux jours d'intenses travaux réunissant les différents représentants des acteurs du secteur de la santé.

L'objectif est d'étouffer dans l'œuf les germes du mauvais accueil en intensifiant la sensibilisation sur l'accueil et l'hygiène hospitalière à travers un référentiel commun capable d'harmoniser les pratiques dans tous les établissements sanitaires.

Le manuel met en avant le principe fondamental de la prise en charge centrée sur le patient. Concrètement, cela se traduit par quatre piliers essentiels : l'écoute, l'empathie, la communication et la confidentialité.

D'autres valeurs cardinales sont également recommandées, notamment le respect de la dignité humaine, l'équité dans le traitement des patients, la non-discrimination et la transparence dans les procédures et les coûts des soins.

Cette approche holistique vise à faire de l'accueil non pas une simple formalité administrative, mais une véritable expérience soignante qui contribue directement à la qualité des soins dispensés.

"La qualité de l'accueil et l'hygiène hospitalière ne doivent pas être considérées comme des aspects secondaires du système de santé, mais comme des éléments déterminants de la prise en charge globale du patient", a souligné mardi Dr Gilbert Tsolenyanu, secrétaire général du SYNPHOT.

Ces propos résonnent d'autant plus que le gouvernement togolais ambitionne d'atteindre la couverture santé universelle, un objectif qui nécessite non seulement l'accès aux soins, mais également une amélioration significative de leur qualité et de l'expérience patient.

Si les responsables du SYNPHOT se félicitent de disposer désormais d'un cadre de référence commun, le véritable défi réside dans l'appropriation effective de ces nouvelles normes par l'ensemble des agents de santé sur le terrain.

Il s'agira de transformer des habitudes parfois ancrées depuis des années et de faire évoluer les mentalités dans un secteur souvent confronté à des conditions de travail difficiles et à un manque de moyens.

