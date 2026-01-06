Lilongwe — Cette année, au Malawi, plus de 100 000 enfants ont participé en tant que protagonistes à la célébration de la Journée de l'Enfance Missionnaire au Malawi.

La Journée de l'Enfance Missionnaire coïncide avec la solennité de l'Épiphanie. Au niveau local, les Églises particulières organisent les célébrations selon des modalités et des calendriers différents. Au Malawi, cette année, la Journée a été célébrée le dimanche 4 janvier et a vu une large et intense participation des diocèses et des paroisses.

Dans tout le pays, des célébrations ad hoc ont été organisées, auxquelles ont participé de nombreux évêques. Les enfants ont été impliqués en tant que choristes, lecteurs, servants, guides des assemblées, et ont également animé les moments de prière par des danses.

Le thème de la Journée de l'Enfance Missionnaire fait écho à celui choisi pour la Journée Mondiale des Missions de 2026 : « Que les enfants soient unis dans le Christ, unis dans la mission ».

Au cours de toutes les célébrations, les célébrants ont rappelé que les parents sont appelés à donner le bon exemple à leurs enfants, en les soutenant et en les aidant à trouver Jésus dans leur vie.

Dans chaque diocèse, les évêques ont décliné avec des accents différents le message clé de la Journée, s'inspirant souvent de la solennité de l'Épiphanie. Dans l'archidiocèse de Lilongwe, l'archevêque George Tambala a déclaré que tous ceux qui occupent un poste à responsabilité dans la société comme dans la famille devraient être comme l'« étoile » qui guide les enfants vers Dieu.

Dans le diocèse de Karonga, l'évêque Mtumbuka a invité les enfants à être des « étoiles » les uns pour les autres, tout comme l'étoile qui a guidé les mages vers le lieu de naissance de l'enfant Jésus. Dans l'archidiocèse de Blantyre, l'archevêque Thomas Luke Msusa s'est dit très satisfait de la manière dont les enfants ont guidé la liturgie du jour, témoignant ainsi de leur participation à ce qui se passe pendant la célébration liturgique.

Dans le diocèse de Zomba, l'évêque Alfred Chaima a souligné que l'éducation à la prière est un élément essentiel d'une vie chrétienne intense et reconnaissante.

Enfin, le Vicaire Général du diocèse de Dedza s'est dit très heureux de voir que, lors de la célébration de la Journée Mondiale de l'Enfance Missionnaire de cette année, les paroisses de Kanyama ont contribué très généreusement au soutien du Fonds universel de solidarité.