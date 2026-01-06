Congo-Brazzaville: Centre National de Formation en Statistique - Le budget 2026 adopté à 2 milliards Fcfa

6 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Le Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) a tenu, le 5 janvier à Brazzaville, son deuxième comité de direction à l'issue duquel il a approuvé son budget exercice 2026 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards Fcfa.

Une dizaine de point ont été débattus au cours de cette session placée sous l'égide du président du comité de direction de la structure, Gabriel Batsanga.

Le comité de direction a adopté le budget du CNFSDP au titre de l'année 2026, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de deux milliards Fcfa. Cette enveloppe, cofinancée par le gouvernement et la Banque Mondiale à travers le projet HISWACA, sera prioritairement allouée à la construction d'infrastructures et l'installation d'équipements modernes et adaptés.

Une bonne partie de cet argent servira aussi à la mise en place d'une plateforme digitale dénommée MOOC, dédiée à assurer la formation en ligne des étudiants et l'installation d'une bibliothèque numérique.

"Nous avons reçu la bénédiction du comité de direction qui a validé le budget exercice 2026 qui va servir à la digitalisation de nos services et de l'ensemble des différents parcours de formation. Une autre action phare à réaliser dans le cadre de ce budget portera sur la construction d'autres infrastructures de formation. Pour ce faire, nous comptons sur le soutien du gouvernement et de la Banque Mondiale, à travers le projet Hiswaca (Harmonizing et Improving Statistics in West and Central Africa)", a affirmé Johs Stephen Yoka Ikombo, directeur général du CNFSDP.

Le comité de direction a ensuite approuvé le programme d'activités 2026, un ensemble d'actions que le CNFSDP devrait mener dans le courant de cette année pour tenter d'améliorer son fonctionnement. Le but étant de faire du CNFSDP un centre de référence en statistiques, démographie et planification au-delà de la sous-région.

Par la même occasion, les participants ont approuvé le rapport d'activités et financiers 2025 ainsi que les états financiers 2024.

Par ailleurs, le comité de direction a salué les performances réalisées par les étudiants au titre de l'année académique 2024-2025 marquée par un taux de réussite de 96,7%. Pour cette année académique 2025-2026, 59 nouveaux étudiants sont recrutés en parcours de licence et de technicien supérieur.

Rappelons que le Centre national de formation en statistique, démographie et planification est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des cadres de haut niveau évoluant dans les administrations publiques et privées, en Système Statistique National (SSN).

