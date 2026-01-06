Guinée Equatoriale: Ciudad de la Paz devient officiellement la nouvelle capitale

6 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

La Guinée équatoriale a officiellement déplacé sa capitale de Malabo à Ciudad de la Paz (ville de la paix), dans la province de Djibloho, à l'est du pays, en pleine forêt équatoriale, selon un décret présidentiel publié samedi 3 janvier.

Ce projet avait été lancé en 2008 par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. « Ciudad de la Paz [Ville de la paix], dans la province de Djibloho est déclarée capitale de la République de Guinée équatoriale », selon les termes dudit décret.

Pour sa mise en oeuvre effective, les services de la présidence, les pouvoirs de l'Etat, les organes constitutionnels, les organismes gouvernementaux et les entreprises publiques devront prendre dans un délai d'un an toutes les mesures et dispositions nécessaires pour leur transfert et leur installation effective dans la nouvelle capitale.

L'installation des institutions à Ciudad de la Paz doit s'achever dans l'année, marquant un tournant pour la gestion publique et l'équilibre territorial en Guinée équatoriale.

