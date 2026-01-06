Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le dialogue se poursuit pour la levée de la grève

6 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a échangé, le 5 janvier à Brazzaville, avec les représentants des plateformes syndicales du secteur et ceux de la présidence de l'université Marien-Ngouabi. Les parties impliquées ont tenu à harmoniser les vues afin de trouver des solutions concertées dans l'objectif de lever la grève en cours.

L'intersyndicale de l'université Marien-Ngouabi avait en effet déclenché une grève illimitée le 17 novembre 2025. Le 23 décembre dernier, la ministre Delphine Edith Emmanuel a conféré avec l'ensemble des acteurs impliqués. Trois des cinq mois d'arriérés de salaires revendiqués ont été soldés. D'autres revendications demeurent pendantes.

C'est donc pour trouver des réponses afin de résoudre définitivement les problèmes posés que la ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré les syndicats et la présidence de l'université. La grève n'est pas levée pour autant. Le dialogue se poursuit pour y parvenir.

Les enseignants et les étudiants retiennent leur souffle en attendant le dénouement de la situation.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.