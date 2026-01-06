Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le dialogue se poursuit pour la levée de la grève

La ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a échangé, le 5 janvier à Brazzaville, avec les représentants des plateformes syndicales du secteur et ceux de la présidence de l'université Marien-Ngouabi. Les parties impliquées ont tenu à harmoniser les vues afin de trouver des solutions concertées dans l'objectif de lever la grève en cours.

L'intersyndicale de l'université Marien-Ngouabi avait en effet déclenché une grève illimitée le 17 novembre 2025. Le 23 décembre dernier, la ministre Delphine Edith Emmanuel a conféré avec l'ensemble des acteurs impliqués. Trois des cinq mois d'arriérés de salaires revendiqués ont été soldés. D'autres revendications demeurent pendantes.

C'est donc pour trouver des réponses afin de résoudre définitivement les problèmes posés que la ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré les syndicats et la présidence de l'université. La grève n'est pas levée pour autant. Le dialogue se poursuit pour y parvenir.

Les enseignants et les étudiants retiennent leur souffle en attendant le dénouement de la situation.