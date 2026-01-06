Afrique: Visas pour les États-Unis - Cinq autres pays africains visés à leur tour par des restrictions

Le Botswana, la Centrafrique, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Namibie ont intégré une liste de pays ciblés par des restrictions de visas pour les États-Unis. Vingt pays africains au total sont désormais visés, dont douze où les ressortissants n'ont plus accès au sol américain sauf dérogation.

Les États-Unis poursuivent leur politique de restriction d'obtention de visas, notamment envers des pays du continent africain. Deux listes ont été mises en place par le département d'État : une liste rouge qui interdit l'entrée aux citoyens pour des raisons de « sécurité d'État » et une liste orange qui impose des restrictions aux détenteurs de passeport. Cinq pays africains ont été ajoutés la semaine passée à cette seconde catégorie.

Habituellement, c'est via son propre réseau social, Truth Social, que le président Donald Trump fait ces annonces. Juste avant le Nouvel An, c'est via son site internet que le département d'État américain a donc ajouté le Botswana, la République centrafricaine, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Namibie sur sa liste orange.

Une caution d'un montant de 5 000 à 15 000 dollars

Les restrictions imposées pour l'obtention d'un visa, qui s'appliquent depuis le 1er janvier, sont strictes. Les détenteurs de passeport doivent notamment s'acquitter d'une caution d'un montant de 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars.

Mais également se soumettre à des entretiens en personne avec des fonctionnaires de l'administration américaine, transmettre des années d'historique de leurs réseaux sociaux et donner des comptes-rendus détaillés de leurs anciens voyages. Le département d'État indique notamment rechercher « toute indication d'hostilité envers les principes fondateurs des États-Unis et toutes menaces à la sécurité intérieure ».

Sur le site du département d'État, 20 pays africains sont donc listés et désormais soumis à des restrictions et 12 sont sur liste rouge : les visas y sont suspendus sauf exception notamment si « le secrétaire d'État américain à la Sécurité estime qu'un déplacement professionnel sert les intérêts des États-Unis ».