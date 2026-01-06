Le président Adama Barrow a fermement prévenu que tous les individus soupçonnés ou impliqués dans l'incident tragique qui a eu lieu aux environs du village côtier de Ginack seront punis conformément aux dispositions de la loi, dans la mesure où le pays est une fois de plus endeuillé par la perte de nombreux jeunes Gambiens ayant emprunté les chemins périlleux de l'immigration clandestine.

Il a également annoncé que le gouvernement mènera une enquête exhaustive sur cet incident

Lors d'un discours à la nation, le président Barrow a confirmé l'incident tragique qui a eu lieu le 31 décembre 2025 aux environs de minuit lorsque qu'un bateau transportant des migrants clandestins a chaviré aux abords du village côtier de Ginack, dans la Région de North Bank.

Selon le président, 102 personnes ont été secourues jusque-là, plusieurs victimes étant présentement sous traitement médical. Il a révélé que sept corps ont été récupérés, tandis que les opérations de secours se poursuivaient toujours afin de localiser les passagers qui n'ont pas encore été retrouvés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président a annoncé que le plan national de réponse d'urgence a été mis en marche avec le déploiement par le gouvernement des ressources adéquates permettant d'intensifier les recherches et de fournir immédiatement aide et assistance aux survivants. Il a rassuré les familles attendant anxieusement des nouvelles de leurs proches qu'elles ne sont pas abandonnées ou laissées pour compte, car la nation entière compatit avec elles dans ces moments très douloureux.

Le président a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées aux noms du gouvernement et du people de la Gambie. Il a également exprimé sa profonde gratitude au personnel de la Marine de la Gambie pour leur valeureuse et prompte réaction.

Il a révélé que le personnel de la Marine de la Gambie a réagi promptement après avoir reçu l'appel de détresse, mettant leurs propres vies en danger pour sauver la vie des migrants. Le président a également salué les services de secours et de sécurité qui ont soutenu ces opérations avec célérité et professionnalisme.

Le président n'a pas manqué de mentionner le personnel soignant, notamment les médecins, infirmiers, ambulanciers et personnel de l'Hôpital Universitaire Edward Francis Small, qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter des soins médicaux aux blessés.

Il a affirmé que leur « compassion et sens du sacrifice sont une brillante manifestation de leur humanisme. » La contribution des bénévoles et des pêcheurs locaux, qui ont vaillamment participé aux opérations de secours, a également été grandement saluée par le président Barrow.

Le président a déclaré que cette tragédie est un rappel douloureux des dangers de l'immigration clandestine, et a insisté « qu'aucun rêve, voyage ou promesse ne vaille la peine de voir des jeunes Gambiens risquer leurs vies sur les mers. » Il a réaffirmé non seulement l'attachement ferme de son gouvernement à mettre fin à l'immigration clandestine, mais également son dévouement à l'établissement d'un environnement sain et propice à la création d'opportunités, et ce, par le biais de projets de développement et de financement d'initiatives porteuses d'activistes rémunératrices pour les jeunes.

Il a exhorté les citoyens à rester calmes, solidaires et indulgent dans la mesure où les services de sécurité et d'assistance poursuivent les opérations de secours, ajoutant que des informations actuelles sur les identités, nationalités et détails des victimes seront révélées au public dès qu'elles seront disponibles.

Le quotidien The Point se rappelle à la mémoire de Deyda Hydara et renouvelle son combat pour la liberté de la presse lors de son 34ème anniversaire