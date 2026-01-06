Sénégal: Cheikh Ibrahima Bâ, un guide religieux au service de l'islam et de la communauté

Kaffrine — Cheikh Ibrahima Bâ, khalife général de Ngodiba, une cité religieuse de la région de Kaffrine (centre), est présenté comme un marabout moderne au carrefour de l'islam et de responsabilité communautaire.

Habitué des boubous trois pièces, teint clair, de taille moyenne, il reste un guide religieux modèle qui inspire aussi par une simplicité doublée d'un grand sens de l'organisation.

Petit-fils du marabout El Hadji Mass Bâ et fils d'El Hadji Babou Bâ, tous disciples de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, Cheikh Ibrahima Bâ, représentant du khalife général de Médina Baye dans le Ndoucoumane, s'impose comme une figure religieuse respectée, alliant spiritualité, engagement social et collaboration institutionnelle.

Héritier d'un legs spirituel solide transmis par son défunt père, grand érudit de l'islam, il a été officiellement intronisé khalife par le regretté khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, après le rappel à Dieu de son père.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Guide religieux éclairé, intellectuel accompli et polyglotte, il maîtrise plusieurs langues dont le français, l'anglais et l'arabe.

Diplomate avéré, il parcourt de nombreux pays à travers le monde pour la propagation de l'islam et de la Faydatou tidjaniya, animant conférences et panels de haut niveau.

Respecté pour sa profonde connaissance de l'islam et sa maîtrise des relations humaines, le khalife de Ngodiba joue également un rôle important dans l'administration locale.

À Kaffrine, il est reconnu comme l'un des guides religieux les plus proches de l'administration territoriale, entretenant des relations empreintes de respect avec les autorités administratives, qu'il soutient par ses conseils et ses prières.

Ce statut lui a permis d'intégrer la commission nationale du pèlerinage à La Mecque, au sein de laquelle il occupe une place stratégique en tant qu'intermédiaire.

Il est également cadi au tribunal départemental de Kaffrine, où il est apprécié pour sa "simplicité", sa "disponibilité" et son "sens élevé" des institutions.

Sur le plan social, Cheikh Ibrahima Bâ mène de nombreuses actions humanitaires. Chaque année, il distribue des vivres aux populations démunies et aux personnes vivant avec un handicap à Ngodiba et au-delà, a témoigné Falilou Mballo, un de ses conseillers et fidèle disciple de la famille Bâ de Ngodiba.

Il s'y ajoute qu'il a construit plusieurs mosquées au Sénégal et créé de nombreux "daaras" (écoles coraniques).

"A Ngodiba, aucun talibé (élève des écoles coraniques) ne mendie pour sa subsistance. Tous sont pris en charge par le marabout, et plusieurs d'entre eux mémorisent, chaque année, le Coran. Il a également formé de nombreux cadres et continue de préparer des élites à travers les écoles arabes", a ajouté Fallou Mballo.

Le khalife général de Ngodiba a récemment offert plus de 2 000 exemplaires du Coran aux différents "daaras" du département.

Grand agriculteur, il partage régulièrement ses récoltes avec les populations locales.

Son engagement et sa proximité avec l'État sont salués par différentes autorités, qui lui vouent tous un grand respect de par ses nombreuses actions et sa démarche, en particulier les représentants de l'État au niveau décentralisé.

L'actuel directeur de l'administration territoriale du Sénégal, William Manel, par exemple, a tenu à adresser ses remerciements à Cheikh Ibrahima Bâ lors d'une cérémonie de passation de service, au cours de laquelle il l'a présenté comme un "précieux conseiller" et un "soutien fiable" de l'administration et de la République.

Actuellement membre de l'équipe du khalife général de la Faydatou Tidjaniya, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, il accompagne ce dernier lors de ses différents déplacements.

Porte-étendard de Ngodiba, Cheikh Ibrahima Bâ peut se targuer d'avoir rassemblé cette famille religieuse autour de l'essentiel.

Dans ses messages, il ne cesse d'inviter les fidèles au respect de l'administration et des institutions de la République.

"Le Sénégal est un grand pays, respecté partout dans le monde. Nous devons, en tant que citoyens, respecter nos institutions, et tous ceux qui les incarnent, notamment notre administration à travers les autorités administratives et les services déconcentrés de l'État", aime-t-il le rappeler.