Afrique: AGL dévoile sa contribution à la CAN 2025 à travers la caravane 'Moving Africa Forward'

6 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Africa Global Logistics (AGL), partenaire logistique officiel de la Confédération africaine de football (CAF), dit avoir mis en place un dispositif pour soutenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, à travers notamment la caravane "Moving Africa Forward", un programme itinérant déployé en marge de la compétition.

La caravane "Moving Africa Forward" traverse plusieurs villes du Maroc, dont Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger, avec l'objectif de rapprocher la CAN des communautés locales, a expliqué le président d'AGL Philippe Labonne, lundi, lors d'un point de presse tenu à Rabat et retransmis en direct à Dakar.

L'aménagement d'un dortoir sport-études à Casablanca, l'organisation d'un festival éducatif réunissant environ 200 enfants à Marrakech, ainsi que la rénovation d'un terrain de quartier à Tanger comptent parmi les initiatives mises en oeuvre dans le cadre de cette caravane, selon M. Labonne.

À travers cette démarche, AGL veut de cette manière marquer son implication dans la CAN 2025 dans une logique incluant logistique, sport et développement territorial.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe entend ainsi valoriser le rôle des infrastructures et des chaînes logistiques comme leviers de cohésion, d'inclusion et de développement durable sur le continent africain, tout en soulignant la nécessité d'associer "performance opérationnelle" et "actions de proximité".

Philippe Labonne a par ailleurs rappelé que AGL a assuré l'acheminement d'ITRI, le ballon officiel de la compétition, vers les pays des équipes qualifiées ainsi que vers le Maroc.

Le dispositif mis en place par le groupe "vise à garantir la fluidité des opérations liées à la compétition, dans un contexte marqué par des exigences élevées en matière de coordination, de délais et de fiabilité".

Pour ce faire, le groupe s'appuie sur son réseau et sur ses équipes locales en vue d'accompagner l'édition 2025 de la CAN, un événement sportif d'envergure continentale.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.