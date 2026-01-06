Afrique: AGL dévoile sa contribution à la CAN 2025 à travers la caravane 'Moving Africa Forward'

Dakar — Africa Global Logistics (AGL), partenaire logistique officiel de la Confédération africaine de football (CAF), dit avoir mis en place un dispositif pour soutenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, à travers notamment la caravane "Moving Africa Forward", un programme itinérant déployé en marge de la compétition.

La caravane "Moving Africa Forward" traverse plusieurs villes du Maroc, dont Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger, avec l'objectif de rapprocher la CAN des communautés locales, a expliqué le président d'AGL Philippe Labonne, lundi, lors d'un point de presse tenu à Rabat et retransmis en direct à Dakar.

L'aménagement d'un dortoir sport-études à Casablanca, l'organisation d'un festival éducatif réunissant environ 200 enfants à Marrakech, ainsi que la rénovation d'un terrain de quartier à Tanger comptent parmi les initiatives mises en oeuvre dans le cadre de cette caravane, selon M. Labonne.

À travers cette démarche, AGL veut de cette manière marquer son implication dans la CAN 2025 dans une logique incluant logistique, sport et développement territorial.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe entend ainsi valoriser le rôle des infrastructures et des chaînes logistiques comme leviers de cohésion, d'inclusion et de développement durable sur le continent africain, tout en soulignant la nécessité d'associer "performance opérationnelle" et "actions de proximité".

Philippe Labonne a par ailleurs rappelé que AGL a assuré l'acheminement d'ITRI, le ballon officiel de la compétition, vers les pays des équipes qualifiées ainsi que vers le Maroc.

Le dispositif mis en place par le groupe "vise à garantir la fluidité des opérations liées à la compétition, dans un contexte marqué par des exigences élevées en matière de coordination, de délais et de fiabilité".

Pour ce faire, le groupe s'appuie sur son réseau et sur ses équipes locales en vue d'accompagner l'édition 2025 de la CAN, un événement sportif d'envergure continentale.