Madagascar: Football - PFL 1re journée - Quatre matchs programmés dimanche

La première journée du championnat national élite se poursuivra ce week-end. Quatre matchs sur les cinq restants auront lieu dimanche.

Reprise. Quatre matchs comptant pour la deuxième partie de la première journée de la Pure Play Football League sont programmés ce dimanche 11 janvier.

Trois matchs de la conférence Sud dans le compte de la première partie ont déjà eu lieu le 21 décembre. Les stades hôtes restent inchangés pour ces matchs prévus initialement en fin décembre. Le quatrième et dernier match de la conférence Sud entre Antimo Record d'Atsimo-Andrefana et Cospn d'Analamanga se jouera comme prévu au stade Maître Kira à Toliara.

Dans la conférence Nord, AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro recevra Ajesaia de Bongolava à Ambatondrazaka. Le derby entre formations de Boeny, Fosa Juniors FC et Tsaramandroso Formation FC, se déroulera au stade Rabemananjara à Mahajanga. Et le club fraîchement sacré champion national D2, Tawa Group Boss Club (TGBC) d'Atsinanana accueillera à domicile Cosfa d'Analamanga au stade de Barikadimy à Toamasina. « Le match entre Clinique Zanatany et FC Rouge est reporté à une date ultérieure. Les deux équipes fixeront les dates pour les matchs aller et retour, espacés de quelques jours pour éviter le va-et-vient », a expliqué Henintsoa Rakotoarimanana dit Tota, président du CFEM (Clubs de football élite de Madagascar).

Bon début

Sur les trois matchs de la conférence Sud disputés le 21 décembre, deux clubs ont démarré le championnat avec succès. Disciples FC de Vakinankaratra, champion national en 2024, a défait Mama FC sur son terrain à Imerintsiatosika (1-0). CFFA a pour sa part battu Uscafoot à Iavoloha (1-0). Le club champion de Madagascar en titre, Elgeco Plus, a été surpris et tenu en échec, un partout, sur sa pelouse au By-pass par Sainte-Anne. La raison de l'annulation ainsi que le report des matchs prévus le 27 décembre a été, entre autres : « la plupart des clubs avaient prévu de libérer leurs joueurs, venant de différentes régions du pays pendant

la période de fêtes de fin d'année ». L'autre raison a été que « certains clubs n'ont pas encore réglé leurs droits d'engagement », d'après les explications toujours du patron du CFEM. Plusieurs clubs demandent également au CFEM la publication de l'intégralité du calendrier de la phase des conférences pour qu'ils puissent anticiper l'organisation de leur déplacement ainsi que la réservation du stade pour les équipes hôtes.