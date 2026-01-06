Madagascar: Sous culture

Madagascar est un pays riche en culture. De variétés existent dans chaque région. Le monde nous envie pour cette diversité alors qu'un pays comm e l'Allemagne n'a d'autre culture que la bière». Aussi surprenants que cela puisse paraître, ce sont les propos tenus par le nouveau directeur général de la Culture au sein du ministère de la Communication et de la Culture . Il faut dire que pour un directeur général de la Culture, c'est plutôt effrayant. Une déclaration réductrice pour un grand pays aux cultures immenses et parmi les plus riches du monde.

C'est vrai que la richesse culturelle malgache est exceptionnelle, mais dire que la bière est la seule culture allemande est plus que osé.

Ce n'est pas pour rien qu'il existait le Centre Germano- Malgache, dirigé par feu Ekhehart Olchowski, amoureux de Madagascar et promoteur de beaucoup d'artistes malgaches, devenu plus tard le Goethe Institute.

Plusieurs jeunes fréquentent ce centre et l'allemand est enseigné comme langue vivante dans les lycées. Les relations germano-malgaches sont plus que centenaires depuis le traité de 1883 et brassent plusieurs domaines. C'est certainement l'une des plus vieilles coopérations internationales de Madagascar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La culture ne se résume pas malheureusement à la variété de musique. Et même dans ce domaine, c'est le pays de Bach, Beethoven et Brahms, des références en musique classique. C'est le pays des penseurs et philosophes comme Goethe, Scheler et Kant. C'est la patrie du Bauhaus, prestigieuse école d'art et de design et qui a révolutionné l'architecture, de Gerhard Richter bien connu dans l'art contemporain.

Et c'est bien le pays qui a vu naître Johannes Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie.

On connaît bien La Berlinale, l'un des plus grands festivals internationaux de cinéma.

L'Allemagne compte près d'un million de monuments architecturaux et archéologiques. Il existe cinquante deux sites inscrits au patrimoine de l'Unesco. Seule l'Italie en compte davantage.

Et ce n'est pas tout, la culture allemande est basée sur la ponctualité, le respect, l'efficacité et la qualité. En gastronomie, les Allemands aiment bien la viande mais ils ont une variété de plats traditionnels.

On a beaucoup à apprendre des Allemands en matière de culture. À preuve, Rossy, Tselonina ont été pris en main par l'Allemand Franck Bayer alors qu'Eric Manana a choisi un alter ego allemand. Sans oublier Peter Schnittgger avec qui le football a connu son âge d'or. Danke schon.