Madagascar: Prix du carburant - Le super carburant en dessous de 5 000 ariary

Bonne nouvelle pour les automobilistes depuis ce lundi 5 janvier : le litre d'essence (SP95) est vendu à 4 970 ariary, soit 200 ariary de moins qu'au mois précédent, selon l'Office malgache des hydrocarbures (OMH). Après plus de trois ans de prix élevés ou figés, le super carburant repasse sous la barre symbolique des 5 000 ariary, offrant un soulagement immédiat pour les budgets familiaux. Le gasoil et le pétrole lampant connaissent des ajustements plus modestes, à 4 670 ariary (+10 ariary) et 3 520 ariary (+30 ariary), respectivement.

Cette baisse intervient après des années de fluctuations importantes. L'essence avait été vendue à 4 100 ariaryau premier semestre 2022, avant de flamber à 5 900 ariary en juillet, sous l'effet de la guerre en Ukraine, de la hausse du pétrole brut, de la chute de l'ariary face au dollar et de la fin d'un gel des prix soutenu par le FMI. Les tarifs étaient ensuite restés figés pendant près de deux ans.

Depuis janvier 2025, un mécanisme d'ajustement automatique, basé sur les cours internationaux et le taux de change, permet des variations limitées pour protéger les consommateurs. L'essence est passée progressivement de 5 700 ariary à 5 250 ariary avant d'atteindre, ce début janvier, 4 970 ariary.

La tendance mondiale des prix du pétrole soutient cette baisse : fin 2025 et début 2026, l'offre dépasse la demande, entraînant un recul des cours mondiaux. D'après les explications au niveau de l'Office malgache des hydrocarbures, des baisses sont encore en vue pour les mois prochains.

Avec ce nouveau prix, le secteur du transport et les entreprises consommatrices de carburant voient leurs coûts baisser, tandis que les ménages utilisant le pétrole lampant subissent encore un léger renchérissement de leurs dépenses énergétiques. Cette évolution reflète la volatilité des marchés mondiaux et le difficile équilibre entre stabilisation des prix et alignement sur le marché international.