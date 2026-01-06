Burkina Faso: 3e Semaine du cinéma chinois à Ouagadougou - Deux documentaires de CGTN Français projetés

6 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Nadège Yameogo

La 3e Semaine du cinéma chinois s'est tenue du 18 au 21 décembre 2025 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'événement a été conjointement organisé par l'ambassade de Chine au Burkina Faso et l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA).

La cérémonie de lancement a réuni près d'une centaine de personnes, dont l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, le représentant du ministre burkinabé de la Culture, le secrétaire général de l'ABCA, des journalistes, ainsi que des représentants d'organisations et de différents milieux culturels et institutionnels du Burkina Faso.

Au cours de la Semaine du cinéma chinois, plusieurs films, dont « The Wandering Earth 2 » et « Home Coming », ont été projetés dans plusieurs villes du pays, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Deux documentaires de CGTN Français, « Une École sur le Toit du Monde » et « Un OEil sur la Nature », projetés lors de la Semaine du cinéma chinois, ont été chaleureusement applaudis par le public.

Le documentaire « Une École sur le Toit du Monde » raconte les histoires émouvantes de trois femmes tibétaines d'âge moyen et avancé : Gesang Lamu, une infirmière à la retraite, Tashi Wangmu, une étudiante à l'université des seniors, et Ouzhu Wangmu, une femme leader passionnée et engagée dans les efforts pour la prospérité rurale.

Dans le documentaire « Un OEil sur la Nature », CGTN Français a suivi le photographe animalier Ba Te dans les profondeurs hivernales des monts Kunlun, à la découverte des conditions de survie et l'habitat des « esprits du plateau ».

