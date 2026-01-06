Madagascar: Atletisme- Claudine Nomenjanahary affiche sa détermination

En ce début d'année sur sa page Facebook, Claudine Nomenjanahary, la sprinteuse malgache spécialiste de 100 et 200 m, entame la nouvelle saison avec détermination. Le week-end dernier, Claudine Nomenjanahary a retrouvé la piste et a réalisé 7"42 sur 60 m et 24"36 sur 200 m, à seulement un centième du record national (24"35) sur la piste de son club Stade Sottevillais 76.

La troisième semaine du mois de décembre, elle a couru le 400 m indoor en 58"77 en ouverture de la saison.

« Ces performances vont bien au-delà des chiffres. Elles reflètent le travail acharné, la discipline et, surtout, le soutien constant de mon entourage. De près ou de loin, chaque encouragement, chaque présence compte énormément pour moi », confie la sprinteuse malgache.

Claudine Nomenjanahary remercie sa famille, son club, son coach et toutes les personnes qui croient en elle, pour leur appui dans les moments forts comme dans les périodes plus difficiles. Avec cette énergie collective, la sprinteuse malgache aborde 2026 avec confiance, déterminée à poursuivre sa progression et à viser de nouveaux sommets.