Madagascar: Basketball - Les Ankoay jouent gros sur la scène mondiale

La saison 2026 s'annonce cruciale pour le basketball malgache, en particulier pour le 3x3, discipline où Madagascar domine le continent avec trois titres chez les hommes et deux chez les dames. Pour aller plus loin dans les échéances qui attendent, les Ankoay, staffs compris, doivent doubler d'efforts dans la mise en place de toutes les stratégies possibles.

L'échéance majeure pour les deux Ankoay sera la Coupe du monde 3x3 en Pologne, programmée en juillet, un test de taille face aux meilleures nations mondiales. Avant ce rendez-vous, la Champions Cup en Thaïlande, en mars, permettra aux équipes malgaches de se mesurer à des adversaires de haut niveau et d'affiner leur préparation. La FMBB mise également sur la Nations League U23 pour préparer la relève, consolider la formation des jeunes talents et élargir le vivier de joueurs capables de performer au plus haut niveau.

« La route vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 a commencé avec nos titres africains, surtout chez les hommes », explique Jean Michel Ramaroson. Pour transformer la domination africaine en succès mondial, la FMBB insiste sur la régularité et l'exigence technique.

Haut niveau africain

« La mise en place d'un championnat national régulier en 3x3 est essentielle afin que joueurs et joueuses restent compétitifs toute l'année et puissent exprimer leur potentiel sur toutes les scènes internationales », confie Fabien Rafalimahery, supporter des Ankoay masculins.

Parallèlement, le basketball 5x5 reprend ses droits sur le plan continental. Les Ankoay masculins participeront du 26 février au 1er mars 2026 aux éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, zone Afrique, qui se tiendront au Sénégal.

Madagascar évoluera dans le groupe B aux côtés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, des adversaires expérimentés et redoutables. La dernière grande sortie de la sélection remonte à l'Afrobasket en Angola, rendant ces éliminatoires particulièrement stratégiques pour évaluer le niveau de l'équipe et préparer l'avenir.

Au-delà des compétitions internationales, la Fédération malagasy de basketball, ou FMBB, poursuit le développement du basketball à Madagascar à travers l'organisation de championnats réguliers pour toutes les catégories, de l'U14 aux seniors et vétérans. L'objectif est de garantir la continuité de la formation, renforcer les sélections nationales et maintenir la compétitivité du pays sur toutes les scènes.

Entre ambitions olympiques en 3x3 et compétitivité en 5x5, le basketball malgache entre en 2026 dans une phase décisive. La Grande Île ne se contente plus de briller sur le continent : elle vise désormais une place sur la scène mondiale et prépare son avenir avec la volonté de transformer ses succès africains en performances internationales, en gardant comme horizon les Jeux de Los Angeles 2028.