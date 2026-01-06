Madagascar: Cinema - Anthony Relisa signe son premier court métrage

Le premier court métrage d'Anthony Relisa, Dear Lia, explore avec finesse la solitude contemporaine et les dérives de l'imaginaire à travers un récit intime.

D'une durée de 11 minutes, ce court métrage met en scène Liankanto, Anthony et Manou, et a été produit par Prelud Studio (copyright 2025). Sorti officiellement le 31 décembre 2025, le film a déjà suscité des retours positifs auprès du public, un résultat encourageant pour une toute première œuvre.

Plongé dans l'intériorité d'un homme enfermé dans sa solitude, Dear Lia raconte l'histoire d'un personnage incapable de trouver l'amour dans la vie réelle. Pour combler ce vide affectif, il invente de toutes pièces une voix féminine idéale, une compagne imaginaire qui devient peu à peu son unique refuge. Ce qui commence comme un réconfort se transforme progressivement en une dépendance dangereuse, brouillant les frontières entre réalité et fantasme. Confronté à cette obsession, l'homme doit alors faire face aux conséquences destructrices de sa propre création, au risque d'y laisser son équilibre.

Profondeur

Le film se distingue par une esthétique visuelle marquante : des images chaleureuses, baignées de couleurs, qui contrastent volontairement avec la thématique centrale de la solitude. Une contradiction assumée, qui renforce la profondeur émotionnelle du récit et épouse parfaitement son propos. Dear Lia est le tout premier court métrage de son réalisateur. Déjà projeté au Cinepax ainsi qu'à Analakely, le film marque une étape importante dans son parcours artistique.

L'écriture du scénario, étalée sur près d'un an, a constitué la phase la plus exigeante du projet. Lors du tournage, le principal défi résidait dans la préservation du mystère du personnage, un équilibre délicat qui a demandé un travail minutieux et du temps.

La réalisation du film a débuté en 2024, portée par une approche très personnelle : faire ressentir avant d'expliquer, transmettre des émotions à travers l'image, capter la justesse d'un instant et raconter une histoire sans tout dévoiler. Une signature sensible et intuitive, au coeur de Dear Lia. Après avoir partagé cette première oeuvre, le réalisateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'idée de poursuivre avec d'autres courts métrages, voire un projet plus personnel l'année prochaine, est déjà en réflexion.

Un réalisateur tout en émotion

Anthony Relisa, réalisateur et producteur, est basé à Antananarivo. Depuis 2021, il construit son parcours dans l'audiovisuel en privilégiant une approche émotionnelle et intuitive. Diplômé d'une licence en communication organisationnelle en 2018, il a enrichi son expérience à travers le documentaire, la captation événementielle et la production de contenus institutionnels.En 2025, il fonde Prelud Studio, une structure dédiée à la création de films commerciaux et de spots publicitaires à forte valeur narrative et esthétique. Il a déjà collaboré avec plusieurs entreprises et institutions de renom, parmi lesquelles la Société Générale, l'ambassade de Corée, Jovena, Becom et Feedback Madagascar.