Seychelles: Voleyball - CCZ7 - Les Seychelles abritent la 30e édition

Première sortie internationale. La Confédération africaine de volleyball zone 7, par son président, le Comorien Kevin Abdounourou, a communiqué à la mi-décembre la tenue de la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7 du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles. Cette compétition régionale regroupe les meilleurs clubs des six îles de l'océan Indien, en l'occurrence les Comores, Mayotte, Maurice, La Réunion, Madagascar et les Seychelles.

Les clubs représentants de chaque pays devront confirmer leur enregistrement avant le 15 janvier.Les quatre clubs masculins les mieux classés qui pourront représenter la Grande Île sont la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), dont deux de ces formations avaient disputé la finale du championnat de Madagascar en septembre de l'an passé. Les deux autres équipes masculines sont l'Akany Sambatra Itaosy, classé troisième, et le Cosfa, quatrième. Les quatre meilleures équipes féminines sont, de leur côté, le club champion en titre, GNVB, et l'équipe dauphine, Squad, ainsi que leurs poursuivants ASI et AMVB.

Le club réunionnais Tampon Gecko Volleyball avait réalisé un doublé lors de la précédente édition à Maurice en 2025. Les Réunionnais avaient défait, en duel final, GNVB, et leurs filles avaient battu les Seychelloises du City Ladies VBC en finale. Les représentants de la Grande Île devraient être connus au plus tard dans huit jours.