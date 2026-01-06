Ile Maurice: 2025, une année de transition

Le bilan chiffré du commerce à Maurice pour 2025 révèle un déficit commercial persistant et important, malgré quelques variations mensuelles. Les importations restent élevées (denrées, combustibles, machines), tandis que les exportations fluctuent, impactant le solde global. La croissance du PIB est estimée modérée (environ 3,2 %), mais des inquiétudes subsistent concernant la dette publique et l'investissement privé.

Les chiffres mensuels varient, mais les tendances indiquent une hausse des importations et un creusement du déficit, bien que les taxes sur les produits continuent de rapporter davantage à l'État. L'année 2025 a été une période de transition pour le commerce extérieur mauricien, testant des équilibres fragiles. Après plusieurs années d'ajustements, l'économie montre des signes mitigés : les recettes fiscales progressent et la croissance se maintient, mais l'ampleur des déficits extérieurs reste préoccupante.

Principaux indicateurs économiques 2025 (selon les données disponibles fin 2025 de l'Organisation for Economic Co-operation and Development)

Déficit commercial :

En octobre 2025, un déficit de Rs 22,1 milliards, le plus élevé en dix mois, causé par une augmentation des importations.

En juin 2025, un déficit de Rs 19,1 milliards, avec des importations à Rs 28,4 milliards et des exportations à Rs 9,3 milliards.

En juillet 2025, un déficit de Rs 14,5 milliards, en baisse par rapport à juin.

Importations :

Augmentation notable de la valeur des importations, notamment de nourriture, combustibles et machines.

Exportations :

Baisse des exportations en juin 2025 par rapport à l'année précédente.

Taxes sur les produits :

Revenus prévus de Rs 105,7 milliards pour l'État en 2025, en hausse de 12,1 %.

Croissance du PIB : estimée modérée, autour de 3,2 %.

Investissement : baisse de l'investissement privé, source d'inquiétude.

Dette publique : niveau préoccupant, à environ 89,3 % du PIB fin septembre 2025.

En somme, 2025 apparaît comme une année de transition nécessitant des arbitrages. La hausse des recettes fiscales et la croissance modérée offrent des opportunités pour engager des réformes structurelles. Mais sans mesures décisives pour diversifier les exportations, améliorer la compétitivité et gérer prudemment le financement des déficits, le commerce extérieur restera un point de fragilité pour l'économie mauricienne.