Ethiopie: Le Conseil des ministres approuve des proclamations, des accords et des règlements sur des questions très diverses

Addis Ababa — Le Conseil des ministres a adopté des décisions sur des questions allant de l'exploitation minière au logement, en passant par les finances et la sécurité nationale, dans le but de renforcer l'économie du pays.

Lors de sa 5e session ordinaire tenue aujourd'hui, le Conseil a d'abord examiné les projets d'accords relatifs aux licences d'exploitation minière d'engrais et de potasse.

Reconnaissant que ces projets sont essentiels pour augmenter les recettes en devises étrangères, créer des emplois et remplacer les importations coûteuses d'engrais, le Conseil a autorisé à l'unanimité le ministère des Mines à signer et à exécuter les accords.

Ces accords visent également à garantir la distribution en temps voulu d'engrais aux agriculteurs, tout en respectant des normes strictes en matière d'environnement et d'avantages pour la communauté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, le Conseil a approuvé le projet de politique du logement présenté pour remédier à la disparité persistante entre l'offre et la demande de logements, en vue de sa mise en œuvre immédiate.

Le nouveau cadre vise à garantir des logements durables, abordables et accessibles à tous les citoyens, tant en milieu urbain que rural.

Le Conseil a également évalué un accord de prêt de 30 000 000 USD obtenu auprès de la Banque coréenne d'import-export pour la deuxième phase du projet d'approvisionnement en équipements médicaux.

Ce prêt à des conditions très avantageuses, avec un taux d'intérêt de 0,01 % et une période de remboursement de 40 ans, dont un délai de grâce de 15 ans, vise à moderniser les infrastructures médicales.

Le Conseil a renvoyé l'accord à la Chambre des représentants du peuple pour ratification.

En outre, un projet de règlement fixant les frais de service pour le Service de l'immigration et de la citoyenneté a été approuvé afin de garantir des services fiables et de qualité.

Par ailleurs, le Conseil a examiné la modification de la Proclamation sur les sociétés coopératives afin d'aligner le secteur sur les récentes réformes nationales. La proclamation révisée a été renvoyée à la Chambre des représentants du peuple.

De plus, le Conseil a délibéré sur la révision de la proclamation sur la sécurité aérienne afin d'atténuer les menaces émergentes et d'améliorer la fiabilité du transport aérien. La proclamation révisée a été soumise à la Chambre des représentants du peuple.

En outre, deux règlements ont été adoptés en matière d'efficacité. Le premier établit le service Mesob, un modèle de prestation de services « à guichet unique » conçu pour réduire la bureaucratie et améliorer la satisfaction des citoyens.

Le second définit la structure organisationnelle et les pouvoirs de l'Institut éthiopien des compétences et de la gestion afin de lui permettre de remplir efficacement ses missions statutaires.

Le Conseil a en outre approuvé un règlement régissant le Fonds d'accès universel, créé en vertu de la proclamation sur les services de communication. Ce règlement définit les sources de revenus et les protocoles administratifs du fonds.

Il a également adopté une politique nationale révisée en matière de sport visant à combler les lacunes en matière de participation communautaire, de mesures antidopage et d'intégration de la technologie dans la gestion du sport.

Afin de doter ce secteur d'un cadre juridique solide, le Conseil a également approuvé la proclamation fédérale sur le développement et l'administration du sport, qu'il a transmise à la Chambre des représentants du peuple.