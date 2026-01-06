Madagascar: Mode Éthique et Durable - La 3e édition lance officiellement ses formations

Initialement prévue pour septembre 2025 à l'Institut français de Madagascar(IFM), puis reportée en raison de la grève et du contexte national, la troisième édition de Mode Éthique et Durable fait son retour avec une ambition renouvelée : soutenir et valoriser les talents engagés en faveur d'une mode responsable.

Depuis hier, les formations et ateliers ont officiellement débuté à l'IFM. Les candidats sélectionnés suivent un programme intensif d'une centaine d'heures, conçu pour renforcer leurs compétences créatives tout en intégrant les enjeux environnementaux liés à l'industrie de la mode, dont l'empreinte carbone demeure particulièrement élevée.

Sur les quatre-vingts candidatures reçues, le comité de sélection a retenu onze créateurs. Ces talents ont été regroupés en cinq trios inédits, associant chacun une figure emblématique de la conservation, un créateur de vêtements et un créateur d'accessoires. Une finaliste spécialisée en sportswear vient compléter cette sélection, apportant une diversité supplémentaire aux propositions artistiques et conceptuelles.

Les spectacles débuteront le 29 janvier et s'achèveront par le défilé des finalistes, prévu le 7 février à l'Alliance française de Tananarive. Cet événement marquera le point d'orgue de cette édition placée sous le signe de l'écoresponsabilité et de l'innovation durable dans la filière mode.