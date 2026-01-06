Madagascar: Transport national - RN4 - Un barrage sanitaire installé à Marovato Belobaka

Les autorités du centre opérationnel de santé publique, dirigés par le préfet de Mahajanga et le directeur régional de la santé publique Boeny, ainsi que le vice-président de l'Assemblée nationale élu à Mahajanga, ont décidé d'instaurer un barrage sanitaire et des points de contrôle sanitaire dans les gares routières nationales et régionales à Mahajanga.

Depuis samedi, tous les véhicules doivent être désinfectés au niveau du barrage de Marovato, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga II, à la sortie de la ville. Les frais de participation à la désinfection sont de 2 000 ariary par voiture.

Par ailleurs, un dispositif de contrôle sanitaire incluant la prise de la température frontale est instauré à la gare routière nationale d'Aranta, à la Jirama d'Amboaboaka (zone Sud), ainsi qu'à la station régionale d'Ambovoalanana, desservant les districts d'Ambato-Boeny, de Marovoay et la RN6.

« Les voyageurs devront porter des masques. Tous les véhicules quittant Mahajanga doivent être systématiquement désinfectés et disposer de produits de désinfection, de détergents ainsi que de gels. Les personnels de la santé publique se chargent de cette opération. Les manifolds doivent être remplis réellement. En cas de symptôme, le passager sera immédiatement débarqué », a expliqué le directeur de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga, Zézé Michèle Genatrita Razafinandrasana.

Des contrôles sanitaires sont également installés à l'aéroport d'Amborovy ainsi qu'au niveau du port de Mahajanga. Des actions de sensibilisation sont effectuées auprès de la population y y compris au sein des églises, le dimanche.