Madagascar: Andranomena - La police déjoue une attaque de taxi-moto

La nuit était déjà bien avancée dimanche, quand les rues d'Andranomena se sont soudain animées d'un tumulte inhabituel. Vers 23 h, près du terminus des bus de la ligne 194, un conducteur de taxi-moto a vu son trajet basculer en cauchemar. Son passager, qui n'était en réalité qu'un voleur en embuscade, l'a frappé brutalement à la tête avec une bouteille, espérant s'emparer de son deux-roues.

Mais le plan a dérapé. Malgré la douleur, le motocycliste a réussi à crier à l'aide. Ses appels ont résonné dans la nuit et alerté une patrouille de la Compagnie urbaine d'intervention, en ronde dans le secteur. Les policiers se sont précipités et ont surpris le malfaiteur en pleine action. Pris sur le fait, il n'a eu aucune chance de s'échapper. Son complice, lui, a réussi à disparaître dans l'obscurité.

Sous les yeux des riverains, l'homme a été maîtrisé et conduit au poste pour enquête. Le taxi-moto, lui, a été rendu à son propriétaire, soulagé de retrouver son outil de travail. Dans ce quartier où l'insécurité rôde, l'intervention rapide des forces de l'ordre a évité que la nuit ne se termine en drame.