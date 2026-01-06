Congo-Kinshasa: Après les fêtes de fin d'année, les enseignants du Maniema appelés à renouer avec les cours

Le Collectif provincial des syndicats des enseignants du Maniema appelle les enseignants des provinces éducationnelles Maniema 1 et Maniema 2 à renouer avec la craie, après les fêtes de fin d'année.

Le coordonnateur de cette structure, Ongala Shembe a fait savoir, lundi 5 janvier, qu'après une mission à Kinshasa ensemble avec le ministre provincial de l'Education leur plaidoyer de délocaliser la paie des enseignants de la CARITAS vers une autre banque est écouté.

« Nous avions formé une délégation avec son excellence Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation au Maniema pour aller plaider le cas des enseignants de 7 territoires du Maniema dont les enseignants cochonnés par la problématique payent de la CARITAS via IFOD », a-t-il fait savoir.

Ongala Shembe a également assuré que la situation de paiement d'un mois sera régularisée d'ici mercredi 7 janvier courant.

Cette assurance intervient cinq jours après que les enseignants du territoire de Kasongo, dans la province du Maniema, ont réclamé pour certains le paiement de leurs salaires de mois, et pour d'autres la prime de gratuité des deux derniers mois.