Congo-Kinshasa: Samuel Mbemba lance les médiations sur les droits fondamentaux des ouvriers

Le ministre des Droits Humains a lancé, mardi 6 janvier, le travail de médiation en matière des droits fondamentaux des employés, à Kinshasa.

Sur ce, Samuel Mbemba a reçu, de nombreux ouvriers dans son cabinet de travail, situé dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Devant la presse, il a expliqué que son action ne viole en aucun cas la loi et ne vient pas non plus piétiner les attributions des autres ministères et institutions du pays.

Samuel Mbemba a précisé que ce travail de médiation ne se substitue pas aux cours et tribunaux, ni aux procédures administratives prévues par la loi congolaise.

A travers cette démarche, ce membre du Gouvernement Suminwa se veut être l'avocat de toute la classe ouvrière de la RDC.

Au début de ce travail de médiation, de nombreux employés ont ainsi exposé leurs situations, sollicitant l'apport du ministère des Droits humains pour une issue favorable, tout en remerciant le ministre Samuel MBEMBA pour l'initiative, qui sonne comme un ouf de soulagement.

Lors de cette séance de lancement, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) était représentée par la vice-présidente, Joëlle Kona, comme pour dire que cette démarche tient la route.

L'initiative de cette médiation tire son fondement de l'Ordonnance n°25/293 du 15 décembre fixant les attributions des ministères.

En décembre dernier, le ministre Samuel Mbemba avait recommandé aux employeurs de payer à temps leurs ouvriers afin de leur permettre de bine passer les fêtes de fin d'année.