Congo-Kinshasa: Montée de l'insécurité au quartier Ferme Orgaman à Mont-Ngafula

Des cas d'insécurité sont observés depuis novembre 2025 au quartier Ferme-Orgaman, dans la commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa.

Selon les habitants de cette partie de la capitale, des bandits munis notamment de machettes et d'armes à feu sèment la terreur et la désolation.

« Depuis le mois de novembre 2025 jusqu'à ce début d'année 2026, la population de ce quartier ne dort pas. Chaque jour, des bandits armés de machettes et d'armes à feu pénètrent dans les maisons, ils cassent, pillent, tabassent, violent même. Les cas sont nombreux depuis novembre. Ils emportent de l'argent et d'autres biens de valeur sous menace de mort », a témoigné Ursule Kimeme, un habitant du quartier.

Ces habitants plaident pour l'installation de nouveaux sous-commissariats de police, dotés d'agents plus actifs et capables d'intervenir rapidement.

La population du quartier Ferme Orgaman exige, avant que le pire n'arrive, le remplacement des policiers jugés incapables d'intervenir en cas d'insécurité, mais bons gestionnaires de motos.

Elle réclame l'installation de deux ou trois sous-ciat dans ce quartier très étendu, avec des policiers bien armés et très actifs pour assurer la sécurité des habitants.