Afrique: CAN Maroc 2025 - Algérie-RDC en Direct de Rabat

Le Stade Prince Moulay El Hassan de Rabat (Maroc) accueille un choc frontal entre les Léopards de la RDC et les Fennecs d'Algérie, comptant pour les 8es de finale de la CAN Maroc 2025.

Fin du match (0-0)

87'F. Mayele et M. Balikwisha remplacent T. Bongonda et C. Bakambu.

80' N. Mbuku a subi la faute de la part R. Belghali. L'arbitre a accordé un coup franc.

71' Faute de C. Bakambu sur le joueur Z. Belaid. L'arbitre a accordé un coup franc.

70' Gael Kakuta et Edo Kayembe entrent. Sadiki et Mukau sortent.

62' Mbuku remplace Alia

59' Tir de C. Mbemba du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Un tir visant le centre du but à ras terre. Dévié.

La RDC accentue la pression sur le camp adverse.

47' Petite pause: une blessure du joueur M. Amoura, au sol.

Reprise

C'est la mi-temps. Algérie-RDC (0-0)

39' I. Bennacer a subi la faute de la part d'A. Wan-Bissaka. L'arbitre a accordé un coup franc.

36' N. Sadiki commet une faute sur I. Bennacer. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire.

35' Faute de C. Bakambu sur A. Mandi a subi la faute. Il a poussé son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc.

25' : un tir fumant de Bakambu renvoyé en corner la gardien algérien.

21' Le ballon touche C. Mbemba et sort. C'est le corner

20' : L'Algérie renforce la pression dans le camp congolais. Corner. Repousse par la défense congolaise.

11': premier corner algérien. Raté

4' : C. Mbemba a subi la faute de la part de R. Ait Nouri. L'arbitre a accordé un coup franc.

00': début du match Algérie-RDC