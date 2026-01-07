Madagascar: Vol clandestin de jet 5R-HMR - L'ACM porte plainte auprès du PAC

Dans un communiqué publié hier, l'Aviation civile de Madagascar (ACM) annonce avoir déposé plainte auprès du Pôle anti-corruption (PAC) pour violation des règles aériennes. Celle-ci concerne le vol privé de l'appareil 5R-HMR.

Sous la direction de son nouveau directeur général, Alban Rakotoarisoa, nommé en décembre 2025, l'ACM dénonce un départ illégal depuis l'aéroport d'Ivato, le 12 octobre 2025, effectué sans plan de vol officiel ni autorisation.

Ce jet Cessna Citation Excel, immatriculé 5R-HMR et opéré par Trans Ocean Airways, avait à son bord plusieurs personnalités controversées, dont l'ancien Premier ministre Ntsay Christian, l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga et d'autres figures de l'ancien régime.

Rappelons que ce vol s'inscrit dans le chaos politique qui a secoué la Grande Île en octobre 2025. Au milieu des manifestations Gen-Z et d'une mutinerie militaire, l'appareil, parti d'Antananarivo, a atterri, dans des conditions jugées suspectes, à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam de Maurice, dans la nuit du 12 octobre.

L'ACM précise que cette démarche, sans cibler officiellement personne pour l'instant, vise à préserver la confiance du public. « Il s'agit de faire la lumière sur cette affaire, de déterminer les éventuelles responsabilités et de protéger les structures étatiques et le secteur du transport aérien civil. En conséquence, l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale est sollicitée afin d'élucider pleinement cette affaire », peut-on lire dans le communiqué.