Madagascar: Mahajanga - 22 personnes interpellées par la police

Les opérations de sécurisation menées par la Police nationale à Mahajanga, à l'occasion des fêtes de fin d'année 2025 et du Nouvel An 2026, ont permis l'interpellation de 22 individus.

L'information émane d'un rapport officiel des forces de l'ordre. Les actions ont été intensifiées dans les zones à forte affluence, notamment sur le littoral, au Village touristique, sur les grandes artères et dans les ruelles. Des policiers en uniforme et en tenue civile ont été déployés afin de prévenir les actes de banditisme et de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs.

Tôt dans la matinée du vendredi 2 janvier, 10 personnes ont été arrêtées aux abords du Quai Orange pour des faits de vol à main armée. Cinq couteaux et un sabre ont été saisis lors de cette intervention.

Le même jour, cinq autres individus ont été interpellés du côté du terrain ex-Magro, où un couteau a également été récupéré. Les autres personnes arrêtées sont impliquées dans diverses affaires de vols à l'arraché, de cambriolages, de vols dans des véhicules et d'agressions suivies de vols.

Les faits se sont produits notamment sur le littoral, à Mahavoky Avaratra, ainsi que devant les magasins Leader Price et Score. Tous les suspects ont été placés en garde à vue au commissariat pour les besoins de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin d'éclaircir ces différentes affaires, dans le respect de la présomption d'innocence.